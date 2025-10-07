Un bărbat s-a dat drept poliţist și-a reușit să convingă un șofer să îi dea 52.000 de lei pentru a nu îi deschide dosar penal, după ce acesta a provocat un accident rutier cu victime. Individul a recunoscut fapta și a acceptat pedeapsa propusă de procurorii DNA.

Cum l-a înșelat falsul polițist pe șofer

Un bărbat s-a dat drept poliţist, a păcălit un șofer care provocase un accident, dar a ajuns în vizorul DNA Alba Iulia.

„În perioada 16 – 27 iulie 2025, inculpatul P.D.V., atribuindu-şi calitatea de poliţist, ar fi pretins unei persoane fizice suma totală de 55.631 lei, promiţând că îşi va exercita presupusa influenţă în vederea soluţionării unui dosar penal în care persoana respectivă era vizată pentru provocarea unui accident rutier soldat cu victime.

Inculpatul i-ar fi promis astfel persoanei fizice în cauză că va interveni pe lângă superiorul său din cadrul I.P.J. Sibiu şi pe lângă procurorul de caz, atât pentru clasarea dosarului penal, cât şi pentru recuperarea într-un timp cât mai scurt a permisului de conducere.

Pentru acestea, inculpatul P.D.V. ar fi primit de la persoana respectivă, în perioada 16 – 24 iulie 2025, suma totală de 52.086 lei”, a transmis , într-un comunicat.

Ce pedeapsă a acceptat falsul polițist

Procurorii DNA Alba Iulia au dispus instituirea sechestrului asupra banilor aflaţi în conturile bancare ale inculpatului, pentru a recupera prejudiciul.

Inculpatul şi-a recunoscut integral faptele, a avut „o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor” și a fost de acord cu pedeapsa propusă de procurori, anume 4 ani închisoare cu executare, precum şi interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 4 ani şi 6 luni după executarea pedepsei.

Dosarul penal şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei vor fi judecate la Tribunalul Sibiu.