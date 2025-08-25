Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”

Un bebeluș s-a născut în , pe traseul către spital, cu ajutorul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF). A fost prima misiune de acest gen a asistentei de pe ambulanță.

femeii a fost anunțat prin apel la 112. La fața locului a fost trimisă o ambulanță tip B2, formată dintr-o asistentă medicală și un ambulanțier.

Bebelușul nu a mai avut răbdare, iar travaliul a progresat. Femeia urma să nască în ambulanță.

„La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că nașterea era iminentă: capul bebelușului era deja vizibil”, au transmis reprezentanții ISU, conform .

Bebelușul a venit pe această lume, în ambulanță. ISU a menționat că „ a fost o provocare”.

„A fost o provocare pentru asistentă, care a avut pentru prima dată o astfel de misiune, dar a gestionat situația cu mult calm și profesionalism”, a precizat ISU.

După naștere, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât și nou-născutul au ajuns în siguranță la spital, unde au fost predați personalului medical de specialitate.

„Felicitări părinților norocoși și un gând bun pentru echipa de salvare, care a demonstrat încă o dată că se află la datorie în cele mai neașteptate momente! Vă mulțumim!”, a mai transmis ISU.