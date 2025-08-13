B1 Inregistrari!
Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul

Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul

Elena Boruz
13 aug. 2025, 19:51
Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
Sursă foto: adevărul.ro

La o zi distanță după evadarea deținutului de la Penitenciarul Mărgineni, un nou caz își face apariția! Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, a reușit să se facă nevăzut, în timp ce se afla într-o ambulanță care îl ducea către Penitenciarul Jilava.

Se pare că agenții meniți să îl supravegheze nu au fost „pe fază”, iar un moment de neatenție a fost de ajuns ca bărbatul să își pună în aplicare imaginația.

Cuprins:

  • Cum s-a petrecut incidentul
  • Ce au transmis autoritățile

Cum s-a petrecut incidentul

Bărbatul a spart geamul ambulanței în care se afla și a sărit din aceasta. Ulterior, acesta a fugit într-un lan de porumb de pe centura municipiului Bacău. Incidentul a avut loc în timp ce ambulanța staționa în trafic, pe A7. Individul a fost vigilent și a profitat de aglomerație, astfel făcându-se nevăzut.

La această oră, bărbatul, pe numele căruia există un mandat de arestare preventivă, este căutat de oamenii legii.

Ce au transmis autoritățile

„La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani”, a transmis IPJ Bacău, conform adevărul.

