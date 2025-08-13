Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul

La o zi distanță după evadarea deținutului de la Penitenciarul Mărgineni, un nou caz își face apariția! Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, a reușit să se facă nevăzut, în timp ce se afla într-o ambulanță care îl ducea către Penitenciarul Jilava.
Se pare că agenții meniți să îl supravegheze nu au fost „pe fază”, iar un moment de neatenție a fost de ajuns ca bărbatul să își pună în aplicare imaginația.
Bărbatul a spart geamul ambulanței în care se afla și a sărit din aceasta. Ulterior, acesta a fugit într-un lan de porumb de pe centura municipiului Bacău. Incidentul a avut loc în timp ce ambulanța staționa în trafic, pe A7. Individul a fost vigilent și a profitat de aglomerație, astfel făcându-se nevăzut.
La această oră, bărbatul, pe numele căruia există un mandat de arestare preventivă, este căutat de oamenii legii.
„La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.
În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani”, a transmis IPJ Bacău, conform adevărul.