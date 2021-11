Un bilet la Bucharest Christmas Market, între 5 și 7 lei. Cât costă intrarea la târgurile de Crăciun din marile orașe europene

Târgul de Crăciun din București s-a deschis oficial vineri, 26 noiembrie, însă a devenit subiectul unui clinci între fostul și actualul primar general al Capitalei. Municipalitatea a decis să introducă o taxă de intrare, însă Gabriela Firea i-a solicitat lui Nicușor Dan s-o anuleze „de îndată”, spunând printre altele că „nicăieri în lume” nu se impune o astfel de taxă. Totuși, la mai toate evenimentele similare din marile orașe ale lumii există o taxă de acest gen.

Spre exemplu, la Londra, biletul pentru intrarea la târgul de Crăciun costă între 5 și 7,5 lire. Tot în Marea Britanie, la Edinburgh, prețul e cuprins între 19 și 59,5 lire.

Chiar și alte capitale europene le solicită locuitorilor să achite o taxă pentru a intra la târgul de Crăciun. La Roma, prețul unui bilet variază între 7 și 30 de euro, în timp ce la Berlin costă 3,5 euro. La „Christmas in Tivoli” din Oslo, tariful începe de la 149 de coroane norvegiene (circa 15 euro) și poate ajunge până la 399 de coroane (aproape 39 de euro).

Cât costă un bilet la târgurile de Crăciun din marile orașe europene

Nr. Crt Oraș Denumire târg Bilet Da/Nu PRET 1 Londra Hyde Park Winter Wonderland DA 5-7.5 Lire 2 Edinburgh Edinburgh Christmas Market DA 19-59.50 Lire 3 Yorkshire The Great Yorkshire Christmas Fair DA 5 Lire 4 Yorkshire Yorkshire Wildlife Park DA 13.50-15 Lire 5 Chatsworth (USA) Chatsworth Christmas Market DA 5-20 $ 6 Roma Christmas Wonderland Roma DA 7 – 30 Eur 7 Gothenburg Christmas at Liseberg DA 300 Kr 8 Oslo Christmas in Tivoli DA 149-399 Kr 9 Berlin Christmas Market in Spandau DA 3.5 Eur 10 Vancouver Vancouver Christmas Market DA 7,99 – 69,99 $ 11 Sydney Sydney Christmas Fair DA 5$

Ce spuseseră Gabriela Firea și Primăria Capitalei despre intrarea la Bucharest Christmas Market

Gabriela Firea, senatoare PSD de București și ministru al Familiei, îi solicitase lui Nicușor Dan „să anuleze de îndată” taxa de intrare de 7 lei pentru accesul în Târgul de Crăciun.

„În calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit primarului general sa anuleze de îndata taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, aplicata copiilor peste 12 ani si adultilor! Oricum, ar fi trebuit sa puna la dispozitie suficiente bilete care se puteau procura on-line, pentru a evita aglomeratia de la intrarea, unde se taie acum bilete, ca in vremuri de trista amintire. Nicaieri in lume nu se impune taxa de intrare in targurile de Craciun! Si familiile cu venituri mici au dreptul sa viziteze un targ de Craciun! Asa cum s-a intamplat in anii trecuti! Va dati seama cat ar trebui sa plateasca pentru intrare o familie cu 2-3 copii?”, scrisese fostul primar general, sâmbătă, pe Facebook.

Când a anunțat că va exista o taxă de intrarea, Primăria Capitalei invocase motive de siguranță sanitară și spunea că banii strânși vor acoperi și „o parte din costurile organizării evenimentului”.

„Evenimentul îi va purta pe cei mici printr-un tărâm de poveste, unde vor putea face plimbări în carusel și se vor întâlni cu Moș Crăciun și elfii săi, care vor sosi negreșit în târg, pe 17 decembrie, să le asculte dorințele. Anul acesta, evenimentul se va desfășura în condiții speciale, adaptate contextului epidemiologic actual, iar siguranța vizitatorilor, a expozanților și a personalului rămâne primordială. Astfel, pentru o gestionare adecvată a numărului de vizitatori, esențială din motive de sănătate și siguranță accesul în târg se va face pe bază de bilet, care va acoperi, de asemenea, o parte din costurile organizării evenimentului. Prețul biletului care asigură o intrare/zi la târg este de 5 lei la achiziționarea online, respectiv de 7 lei, la casa de bilete din locație. Copiii cu vârsta până în 12 ani beneficiază de acces gratuit”, menționa municipalitatea pe 25 noiembrie.