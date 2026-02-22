Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis duminică un mesaj pe Facebook despre viitorul economic al României. Acesta a afirmat că aderarea la trebuie asumată ca un veritabil proiect de țară.

De ce trebuie să devină aderarea la euro noul proiect de țară al României

Victor Negrescu susține că aderarea la zona euro trebuie asumată politic, instituțional și public. El consideră că acest obiectiv trebuie tratat ca un nou proiect de țară, legat direct de apartenența României la Uniunea Europeană.

„Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public. Acest demers se poate realiza gradual, în așa fel încât integrarea să fie bine pregătită și fără dificultăți.