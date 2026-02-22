B1 Inregistrari!
Negrescu: „Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la UE, asumat politic, instituțional și public" (VIDEO)

Negrescu: „Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la UE, asumat politic, instituțional și public” (VIDEO)

Ana Beatrice
22 feb. 2026, 16:32
Sursă Foto: Facebook -Victor Negrescu
  1. De ce trebuie să devină aderarea la euro noul proiect de țară al României
  2. Ce riscă România dacă rămâne în afara zonei euro
  3. De ce susține Negrescu că acum este momentul decisiv pentru aderarea la euro

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis duminică un mesaj pe Facebook despre viitorul economic al României. Acesta a afirmat că aderarea la zona euro trebuie asumată ca un veritabil proiect de țară.

De ce trebuie să devină aderarea la euro noul proiect de țară al României

Victor Negrescu susține că aderarea la zona euro trebuie asumată politic, instituțional și public. El consideră că acest obiectiv trebuie tratat ca un nou proiect de țară, legat direct de apartenența României la Uniunea Europeană.

„Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public. Acest demers se poate realiza gradual, în așa fel încât integrarea să fie bine pregătită și fără dificultăți.
Euro înseamnă stabilitate pentru oameni, dobânzi mai mici, protecție pentru salarii și pensii, reguli clare pentru economie.
Într-o Europă supusă șocurilor economice, moneda comună este un scut real. România este deja profund conectată la zona euro, dar fără drept de decizie. Plătim costurile neapartenenței fără să fim la masa unde se iau deciziile”, se arată în postarea acestuia.

Ce riscă România dacă rămâne în afara zonei euro

Victor Negrescu avertizează că statele din regiune care au adoptat moneda euro se împrumută mai ieftin. Acest avantaj se reflectă direct în viața oamenilor, prin costuri mai mici la credite și mai multe investiții.

„Croația și Bulgaria au demonstrat că acest pas este posibil atunci când există voință politică și onestitate față de cetățeni.
Mai există un risc major: o Europă cu mai multe viteze. Zona euro își dezvoltă propriile mecanisme de finanțare și investiții, de la instrumente de stabilizare la capacități bugetare dedicate. Dacă rămânem în afara acestui nucleu, riscăm să fim excluși din deciziile esențiale privind viitoarele fonduri, regulile fiscale sau marile proiecte strategice”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.

De ce susține Negrescu că acum este momentul decisiv pentru aderarea la euro

Negrescu a mai subliniat că Banca Centrală Europeană își consolidează rolul la nivel internațional, iar moneda euro devine tot mai influentă în sistemul financiar global. El a precizat că, din ianuarie, euro este utilizat în 21 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, odată cu aderarea Bulgariei.

„Aderarea la euro ar înseamna o Românie care nu stă la periferie. Înseamnă influență, stabilitate și costuri mai mici pentru cetățeni și economie. Este momentul să facem pașii decisivi. De aceea, împreună cu colegii din PES Activists România, vom lansa o campanie publică de informare și vom continua dialogul cu toți actorii relevanți pentru identificarea celor mai bune soluții. România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor”, se mai arată în postarea sa.
