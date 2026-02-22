Alarma s-a dat duminică dimineață, 22 februarie, în jurul orei 01:30. Incidentul s-a petrecut la poarta nordică a complexului Mar-a-Lago din West Palm Beach, unde și-a făcut apariția un tânăr de aproximativ 20 de ani, notează .

Potrivit autorităților, acesta avea asupra sa ceea ce părea a fi o pușcă. De asemenea, tânărul avea și un recipient cu combustibil, fapt care a declanșat imediat intervenția agenților. Intențiile sale nu au fost, până în acest moment, clarificate, iar ancheta este în desfășurare.

În momentul incidentului, Donald Trump se afla la , nu la reședința sa. Până în prezent, Casa Albă nu a oferit niciun punct de vedere oficial.

Cât de periculos a devenit climatul politic din Statele Unite

Un val tot mai intens de violență politică provoacă îngrijorare profundă în Statele Unite. Donald Trump a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. Una dintre ele a avut loc în apropierea terenului său de golf din West Palm Beach, un loc considerat până atunci extrem de sigur.

Tensiunile au continuat să escaladeze și în 2025. Parlamentara democrată Melissa Hortman și soțul ei au fost uciși într-un atac care a șocat scena politică.

La scurt timp, un nou caz dramatic a zguduit țara. Activistul conservator a fost asasinat, confirmând temerile legate de o spirală periculoasă a violenței politice.