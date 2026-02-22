B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bărbat a fost împușcat mortal la reședința lui Donald Trump. Ce avea asupra lui când a fost oprit de Secret Service

Un bărbat a fost împușcat mortal la reședința lui Donald Trump. Ce avea asupra lui când a fost oprit de Secret Service

Ana Beatrice
22 feb. 2026, 19:41
Un bărbat a fost împușcat mortal la reședința lui Donald Trump. Ce avea asupra lui când a fost oprit de Secret Service
Sursa Foto: Hepta - Zuma Press / Mykhaylo Palinchak
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat, de fapt, la poarta Mar-a-Lago
  2. Cât de periculos a devenit climatul politic din Statele Unite

Un incident grav a avut loc la Mar-a-Lago, celebrul resort deținut de președintele Donald Trump. Un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul proprietății a fost împușcat mortal de agenți ai U.S. Secret Service.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la poarta Mar-a-Lago

Alarma s-a dat duminică dimineață, 22 februarie, în jurul orei 01:30. Incidentul s-a petrecut la poarta nordică a complexului Mar-a-Lago din West Palm Beach, unde și-a făcut apariția un tânăr de aproximativ 20 de ani, notează Reuters.

Potrivit autorităților, acesta avea asupra sa ceea ce părea a fi o pușcă. De asemenea, tânărul avea și un recipient cu combustibil, fapt care a declanșat imediat intervenția agenților. Intențiile sale nu au fost, până în acest moment, clarificate, iar ancheta este în desfășurare.

În momentul incidentului, Donald Trump se afla la Washington, nu la reședința sa. Până în prezent, Casa Albă nu a oferit niciun punct de vedere oficial.

Cât de periculos a devenit climatul politic din Statele Unite

Un val tot mai intens de violență politică provoacă îngrijorare profundă în Statele Unite. Donald Trump a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. Una dintre ele a avut loc în apropierea terenului său de golf din West Palm Beach, un loc considerat până atunci extrem de sigur.

Tensiunile au continuat să escaladeze și în 2025. Parlamentara democrată Melissa Hortman și soțul ei au fost uciși într-un atac care a șocat scena politică.

La scurt timp, un nou caz dramatic a zguduit țara. Activistul conservator Charlie Kirk a fost asasinat, confirmând temerile legate de o spirală periculoasă a violenței politice.

Tags:
Citește și...
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse în premieră după 800 de ani: „Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”
Externe
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse în premieră după 800 de ani: „Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”
Invazie de găini sălbatice pe o insulă din Hawaii. Localnicii, deranjați de zgomot, mizerie și riscuri sanitare
Externe
Invazie de găini sălbatice pe o insulă din Hawaii. Localnicii, deranjați de zgomot, mizerie și riscuri sanitare
SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump
Externe
SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump
Noapte de teroare în Ucraina. O polițistă a murit după explozii în apropierea unui centru comercial
Externe
Noapte de teroare în Ucraina. O polițistă a murit după explozii în apropierea unui centru comercial
Donald Trump lovește din nou! Reacție dură după blocajul Curții Supreme: „Voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial la 15%”
Externe
Donald Trump lovește din nou! Reacție dură după blocajul Curții Supreme: „Voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial la 15%”
Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile
Externe
Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile
Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
Externe
Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
Externe
Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
Incident șocant în Germania: Un copil de 12 ani, aflat la volan cu 0,45 alcoolemie, a lovit mai multe mașini
Externe
Incident șocant în Germania: Un copil de 12 ani, aflat la volan cu 0,45 alcoolemie, a lovit mai multe mașini
Secrete comerciale de la Google, furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru Iran. Ce pedepse riscă aceștia
Externe
Secrete comerciale de la Google, furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru Iran. Ce pedepse riscă aceștia
Ultima oră
20:49 - ChatGPT, cea mai descărcată aplicație din Europa. TikTok, scos din top 3 de inteligența artificială
20:06 - Un jandarm a murit în timpul serviciului. Reacție dură a SNPPC: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani” (VIDEO)
19:01 - Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse în premieră după 800 de ani: „Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”
18:15 - Tinerii români și realitatea de după facultate. Domeniile în care ajung să lucreze, deși au studiat altceva
17:42 - Puțini români știu să acorde primul ajutor, iar primele minute pot salva o viață. Paramedicii trag un semnal de alarmă
16:57 - Batogul de sturion a fost recunoscut oficial în UE ca produs cu Indicație Geografică Protejată. Prepararea lui nu este deloc simplă
16:32 - Negrescu: „Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la UE, asumat politic, instituțional și public” (VIDEO)
15:49 - Record mondial urban. Orașul european care a construit peste 2.500 de poduri
15:23 - Ungaria blochează un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei
15:21 - Sondaj realizat de CURS la nivelul Municipiului București. Echilibru între principalele partide și nemulțumiri majore față de administrație