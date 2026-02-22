Probleme în aer pentru o cursă charter cu destinația Egipt. Aeronava HiSky decolase din spre Hurghada. Aceasta a fost nevoită să revină la sol după ce un senzor de presurizare din cabină s-a activat în timpul zborului.

Echipajul a decis întoarcerea ca măsură de siguranță, pentru a preveni orice posibil risc tehnic. La bord se aflau aproximativ 180 de pasageri, care nu au fost în pericol.

Ce a declanșat planul de intervenție preventivă pe Aeroportul Henri Coandă

„În această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră. La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o .

Potrivit sursei menționate, ISU BIF a fost notificat. Planul de intervenție preventivă a fost activat imediat la nivelul . Măsura a fost luată pentru a preveni orice situație de risc și pentru a permite o reacție rapidă a echipelor de intervenție. La fața locului au fost mobilizate forțe importante. Zece autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și mai multe echipaje de salvatori au fost poziționate strategic în zona aeroportului.

În sprijin au fost trimise și patru echipaje SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă. De asemenea, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov au fost pregătite să acorde asistență medicală de urgență, dacă situația ar fi impus-o.

Care este poziția ministrului Sănătății în urma alertei de pe aeroport

Siguranța pasagerilor și a echipajului este prioritatea absolută, a transmis ministrul Sănătății, .