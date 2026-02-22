B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Puțini români știu să acorde primul ajutor, iar primele minute pot salva o viață. Paramedicii trag un semnal de alarmă

Puțini români știu să acorde primul ajutor, iar primele minute pot salva o viață. Paramedicii trag un semnal de alarmă

Ana Beatrice
22 feb. 2026, 17:42
Puțini români știu să acorde primul ajutor, iar primele minute pot salva o viață. Paramedicii trag un semnal de alarmă
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce trebuie să faci dacă cineva intră în stop cardio-respirator
  2. Cât de pregătiți suntem să salvăm o viață
  3. De ce contează primele minute într-o urgență

Puțini români știu cum să reacționeze atunci când viața cuiva depinde de intervenția lor. Statisticile arată că opt din zece oameni nu pot acorda primul ajutor. Este o realitate îngrijorătoare, care poate avea consecințe dramatice în situații de urgență.

Pentru a schimba acest lucru, pompierii și paramedicii SMURD au organizat o acțiune specială într-un centru comercial din Arad. Acolo are loc un maraton dedicat primului ajutor, deschis tuturor celor care vor să învețe. Participanții pot vedea, pas cu pas, cum se face resuscitarea cardio-respiratorie. Voluntarii le explică și ce trebuie să facă pentru a interveni corect până la sosirea echipajelor medicale.

Ce trebuie să faci dacă cineva intră în stop cardio-respirator

„30 de compresiuni cu 2 ventilații, la o adâncime de 5-6 centimetri, iar compresia trebuie să fie egală cu decompresia. Începem și numărăm: și 1, și 2, și 3, și 4”, a explicat un voluntar, în timp ce le arată participanților pașii care pot salva o viață. Demonstrațiile au loc în cadrul evenimentului „Maratonul Resuscitării”, organizat de pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad. Acțiunea este organizată cu ocazia Săptămânii Protecției Civile din România.

Specialiștii atrag atenția că, înainte de orice intervenție, salvatorul trebuie să se asigure că nu se expune unui pericol. „Prima dată este siguranţa salvatorilor, nu ne apropiem de victimă în cazul în care este căzută şi o vedem de la distanţă, nu ne apropiem până nu ne asigurăm noi ca şi salvatori că suntem în siguranţă ca sa putem salva acea victimă”, a precizat voluntarul, notează observatornews.ro.

Cei prezenți au declarat că astfel de lecții ar trebui învățate încă din copilărie. „E important să înveţe copiii şi la şcoală deja metode de resuscitare şi de prim ajutor”, a declarat o femeie.

Cât de pregătiți suntem să salvăm o viață

Zeci de oameni s-au oprit să urmărească demonstrațiile făcute de paramedicii și voluntarii ISU și au învățat cum să recunoască semnele unui stop cardiorespirator. Specialiștii le-au explicat clar ce au de făcut și i-au încurajat să exerseze manevrele de prim ajutor.

Copiii au fost printre cei mai curioși și implicați. „Mie mi s-a părut lecţia asta foarte faină. Să vedem când un copil cade pe jos, cum îi putem salva viața”, a spus o fetiţă.

Nici adulții nu s-au arătat mai siguri pe ei. „De multe ori vrem să facem dar nu ştim ce să facem”, a adăugat un bărbat.

Reprezentanții ISU spun că prin această acțiune își doresc să crească nivelul de pregătire al populației. „Activitatea Maratonul lecţiilor de prim ajutor care a constat în acordarea măsurilor de prim ajutor de bază pentru toate persoanele care au fost interesate şi care şi-au dorit să înveţe mai multe despre activitatea noastră”, a explicat purtătorul de cuvânt Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad.

De ce contează primele minute într-o urgență

Într-o situație critică, intervenția din primele minute este decisivă. Specialiștii spun că reacția rapidă a unui martor poate menține victima în viață până la sosirea echipajelor medicale. Tocmai de aceea, cunoașterea manevrelor de prim ajutor este extrem de importantă.

Evenimentul este deschis tuturor, iar zeci de persoane profită de ocazie pentru a învăța ce au de făcut într-un moment limită.

