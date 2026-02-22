„În mod paradoxal, tocmai în banalitatea acestor câteva oase rămase percepem semnificaţia: Francisc, cu aceste oase atât de deteriorate şi uzate, mărturiseşte că a dat totul. Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”, a explicat directorul biroului de comunicare al Sfântului Convent din Assisi.

El a subliniat că experiența poate avea un impact profund nu doar pentru credincioși, ci și pentru cei necredincioși. Deși rămășițele au fost analizate de mai multe ori de-a lungul secolelor, ele nu au fost niciodată expuse venerării publice. Pentru o lungă perioadă, relicvele au fost considerate pierdute. Ele au fost redescoperite abia în noaptea de 12 spre 13 decembrie 1818, după căutări dificile și îndelungate.

Prima examinare oficială, realizată în 1819, a confirmat autenticitatea . Analizele ulterioare, inclusiv cele din 1978 și 2015, au adus noi dovezi științifice și au reconfirmat că aparțin Sfântului Francisc. În prezent, rămășițele vor putea fi văzute de credincioși și vizitatori în timpul Postului Mare, care începe luna viitoare.

De ce este acest moment unul istoric pentru credincioși și pentru Italia

Expunerea rămășițelor a fost posibilă doar după aprobarea specială oferită de papa Leon al XIV-lea, prin intermediul Secretariatului de Stat al . Sâmbătă, la ora 16:00, osemintele au fost scoase din criptă. Acestea au fost apoi așezate la picioarele altarului papal din biserica inferioară a Bazilicii Sfântul Francisc, în cadrul unei ceremonii solemne.

Evenimentul a fost prezidat de cardinalul spaniol Ángel Fernández Artime și a marcat un moment istoric pentru credincioși. Interesul este uriaș, fiind înregistrate deja aproape 400.000 de rezervări pentru vizitare, cu până la 20.000 de pelerini așteptați în fiecare weekend.

În paralel, autoritățile italiene au marcat importanța aniversării și la nivel național. Parlamentul italian a decis, la inițiativa guvernului, să reintroducă în calendarul oficial ziua de 4 octombrie. Aceasta este dedicată Sfântului Francisc, patronul Italiei, la 50 de ani de la eliminarea acestei sărbători.