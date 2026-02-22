B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse în premieră după 800 de ani: „Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”

Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse în premieră după 800 de ani: „Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”

Ana Beatrice
22 feb. 2026, 19:01
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse în premieră după 800 de ani: „Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”
Sursă Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Unde au fost rămășițele Sfântului Francisc de Assisi timp de secole
  2. De ce este acest moment unul istoric pentru credincioși și pentru Italia

Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi au fost prezentate publicului sâmbătă, în premieră absolută, în basilica din Assisi, din centrul Italiei. Este un moment rar, deoarece relicvele nu au mai fost expuse niciodată în acest mod credincioșilor. Evenimentul are caracter temporar și se desfășoară pe o perioadă limitată, de o lună. Expunerea marchează împlinirea a 800 de ani de la moartea sfântului, una dintre cele mai importante figuri ale creștinătății. Informația a fost relatată de agenția de știri EFE și preluată de Agerpres.

Unde au fost rămășițele Sfântului Francisc de Assisi timp de secole

„În mod paradoxal, tocmai în banalitatea acestor câteva oase rămase percepem semnificaţia: Francisc, cu aceste oase atât de deteriorate şi uzate, mărturiseşte că a dat totul. Poate fi o experienţă semnificativă atât pentru credincioşi, cât şi pentru necredincioşi”, a explicat  directorul biroului de comunicare al Sfântului Convent din Assisi.

El a subliniat că experiența poate avea un impact profund nu doar pentru credincioși, ci și pentru cei necredincioși. Deși rămășițele au fost analizate de mai multe ori de-a lungul secolelor, ele nu au fost niciodată expuse venerării publice. Pentru o lungă perioadă, relicvele au fost considerate pierdute. Ele au fost redescoperite abia în noaptea de 12 spre 13 decembrie 1818, după căutări dificile și îndelungate.

Prima examinare oficială, realizată în 1819, a confirmat autenticitatea rămășițelor. Analizele ulterioare, inclusiv cele din 1978 și 2015, au adus noi dovezi științifice și au reconfirmat că aparțin Sfântului Francisc. În prezent, rămășițele vor putea fi văzute de credincioși și vizitatori în timpul Postului Mare, care începe luna viitoare.

De ce este acest moment unul istoric pentru credincioși și pentru Italia

Expunerea rămășițelor a fost posibilă doar după aprobarea specială oferită de papa Leon al XIV-lea, prin intermediul Secretariatului de Stat al Vaticanului. Sâmbătă, la ora 16:00, osemintele au fost scoase din criptă. Acestea au fost apoi așezate la picioarele altarului papal din biserica inferioară a Bazilicii Sfântul Francisc, în cadrul unei ceremonii solemne.

Evenimentul a fost prezidat de cardinalul spaniol Ángel Fernández Artime și a marcat un moment istoric pentru credincioși. Interesul este uriaș, fiind înregistrate deja aproape 400.000 de rezervări pentru vizitare, cu până la 20.000 de pelerini așteptați în fiecare weekend.

În paralel, autoritățile italiene au marcat importanța aniversării și la nivel național. Parlamentul italian a decis, la inițiativa guvernului, să reintroducă în calendarul oficial ziua de 4 octombrie. Aceasta este dedicată Sfântului Francisc, patronul Italiei, la 50 de ani de la eliminarea acestei sărbători.

Tags:
Citește și...
Invazie de găini sălbatice pe o insulă din Hawaii. Localnicii, deranjați de zgomot, mizerie și riscuri sanitare
Externe
Invazie de găini sălbatice pe o insulă din Hawaii. Localnicii, deranjați de zgomot, mizerie și riscuri sanitare
SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump
Externe
SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump
Noapte de teroare în Ucraina. O polițistă a murit după explozii în apropierea unui centru comercial
Externe
Noapte de teroare în Ucraina. O polițistă a murit după explozii în apropierea unui centru comercial
Donald Trump lovește din nou! Reacție dură după blocajul Curții Supreme: „Voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial la 15%”
Externe
Donald Trump lovește din nou! Reacție dură după blocajul Curții Supreme: „Voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial la 15%”
Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile
Externe
Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile
Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
Externe
Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
Externe
Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
Incident șocant în Germania: Un copil de 12 ani, aflat la volan cu 0,45 alcoolemie, a lovit mai multe mașini
Externe
Incident șocant în Germania: Un copil de 12 ani, aflat la volan cu 0,45 alcoolemie, a lovit mai multe mașini
Secrete comerciale de la Google, furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru Iran. Ce pedepse riscă aceștia
Externe
Secrete comerciale de la Google, furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru Iran. Ce pedepse riscă aceștia
Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
Externe
Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
Ultima oră
18:15 - Tinerii români și realitatea de după facultate. Domeniile în care ajung să lucreze, deși au studiat altceva
17:42 - Puțini români știu să acorde primul ajutor, iar primele minute pot salva o viață. Paramedicii trag un semnal de alarmă
16:57 - Batogul de sturion a fost recunoscut oficial în UE ca produs cu Indicație Geografică Protejată. Prepararea lui nu este deloc simplă
16:32 - Negrescu: „Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la UE, asumat politic, instituțional și public” (VIDEO)
15:49 - Record mondial urban. Orașul european care a construit peste 2.500 de poduri
15:23 - Ungaria blochează un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei
15:21 - Sondaj realizat de CURS la nivelul Municipiului București. Echilibru între principalele partide și nemulțumiri majore față de administrație
14:51 - Macron, presiuni pentru eliminarea sancțiunilor impuse unor francezi. Scrisoarea transmisă lui Donald Trump
14:01 - Invazie de găini sălbatice pe o insulă din Hawaii. Localnicii, deranjați de zgomot, mizerie și riscuri sanitare
13:21 - Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Opt persoane, reținute pentru proxenetism