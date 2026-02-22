Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit în timp ce se afla în timpul serviciului. Tragedia a declanșat un nou val de reacții dure din partea sindicatelor din structurile de ordine publică.

Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual susțin că acest caz scoate din nou la iveală presiunea extremă la care sunt supuși angajații din sistem. Aceștia vorbesc despre stres, epuizare cronică, dar și despre lipsa unor drepturi și condiții adecvate.

Ce spune SNPPC despre moartea jandarmului de 40 de ani