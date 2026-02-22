B1 Inregistrari!
Un jandarm a murit în timpul serviciului. Reacție dură a SNPPC: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani" (VIDEO)

Un jandarm a murit în timpul serviciului. Reacție dură a SNPPC: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani” (VIDEO)

Ana Beatrice
22 feb. 2026, 20:06
Un jandarm a murit în timpul serviciului. Reacție dură a SNPPC: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video - Facebook / snppc.ro
  1. Ce spune SNPPC despre moartea jandarmului de 40 de ani
  2. Este realistă pensionarea la 65 de ani în aceste condiții

Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit în timp ce se afla în timpul serviciului. Tragedia a declanșat un nou val de reacții dure din partea sindicatelor din structurile de ordine publică.

Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual susțin că acest caz scoate din nou la iveală presiunea extremă la care sunt supuși angajații din sistem. Aceștia vorbesc despre stres, epuizare cronică, dar și despre lipsa unor drepturi și condiții adecvate.

Ce spune SNPPC despre moartea jandarmului de 40 de ani

Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual a reacționat dur după decesul unui jandarm în vârstă de 40 de ani. Bărbatul a murit în timpul serviciului. Reprezentanții organizației afirmă că acest caz evidențiază din nou presiunea uriașă la care sunt supuși angajații din structurile de ordine publică.

„Jandarm mort în timpul serviciului la 40 ani! Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toată cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amânate!”, se arată într-o postare pe Facebook.

Este realistă pensionarea la 65 de ani în aceste condiții

Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual critică dur propunerea privind creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Aceștia susțin că realitatea din sistem contrazice această idee.

„Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli în legătură cu serviciul! Peste 10 polițiști sau militari mor pe lună în sistemul de AOPSN!”, a mai precizat snppc.ro

