Acasa » Eveniment » Record mondial urban. Orașul european care a construit peste 2.500 de poduri

Record mondial urban. Orașul european care a construit peste 2.500 de poduri

Selen Osmanoglu
22 feb. 2026, 15:49
Record mondial urban. Orașul european care a construit peste 2.500 de poduri
Hamburg. Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Orașul construit între râuri și canale
  2. Evoluția podurilor: de la Evul Mediu la infrastructura modernă
  3. Diversitate arhitecturală și simbolistică urbană
  4. Podurile, parte din viața culturală a orașului

Puțini știu că Hamburg deține un record impresionant: este orașul cu cele mai multe poduri din lume, depășind chiar și destinații celebre precum Veneția, Amsterdam sau Londra. Cu peste 2.500 de poduri, metropola germană a transformat apa într-un element definitoriu al identității sale urbane.

Orașul construit între râuri și canale

Situat în nordul Germania, Hamburg este al doilea oraș ca mărime al țării și unul dintre cele mai importante centre economice și culturale europene. Deși este recunoscut în special pentru portul său, dezvoltarea orașului este strâns legată de rețeaua hidrografică ce îl traversează, scrie Click.

Hamburg se află la confluența a trei cursuri de apă majore: râul Elba (râu), care se varsă în Marea Nordului, râul Alster (râu), ce formează două lacuri artificiale în centrul orașului, și râul Bille (râu). Această configurație geografică a impus construirea unei infrastructuri extinse de poduri, esențiale pentru transport și mobilitate.

Evoluția podurilor: de la Evul Mediu la infrastructura modernă

Primele poduri din Hamburg au fost construite din lemn în perioada medievală, când orașul făcea parte din Liga Hanseatică, o puternică alianță comercială europeană.

Odată cu dezvoltarea comerțului și extinderea urbană, structurile din lemn au fost înlocuite treptat cu poduri din piatră, fier și oțel. În secolul XX, modernizarea portului și a sistemului de transport public a accelerat creșterea numărului de poduri.

Diversitate arhitecturală și simbolistică urbană

Astăzi, Hamburg impresionează nu doar prin cantitate, ci și prin diversitatea construcțiilor. Orașul găzduiește poduri istorice din cărămidă roșie, poduri suspendate, poduri rulante și pasaje dedicate transportului feroviar urban.

Printre cele mai cunoscute structuri se numără Köhlbrandbrücke, care leagă zona portuară de restul orașului, și Lombardsbrücke, celebru pentru panorama asupra lacurilor Alster.

Un exemplu remarcabil este zona Speicherstadt Hamburg, cel mai mare complex de depozite din cărămidă roșie din lume, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, unde podurile arcuite completează peisajul arhitectural.

Podurile, parte din viața culturală a orașului

Pentru locuitori, podurile nu sunt doar elemente de infrastructură, ci și spații sociale și culturale.

Ele servesc ca puncte de întâlnire, zone de promenadă și locuri unde se organizează evenimente locale precum cursele sportive „Lichterlauf” sau festivalurile de pe fluviul Elba.

