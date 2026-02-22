Ce au descoperit turiștii la cazarea din Predeal
O familie de turiști care a ales să își petreacă vacanța în zona Cioplea, din stațiunea Predeal, a trecut prin momente greu de imaginat. Sejurul care promitea relaxare și timp de calitate împreună s-a transformat rapid într-o experiență profund neplăcută. La scurt timp după cele întâmplate, turiștii au decis să facă publică întreaga experiență. Aceștia au postat pe Facebook un mesaj detaliat, cu scopul de a-i avertiza și pe alți turiști.
Ce consecințe a avut descoperirea făcută de familie
Situația a avut urmări serioase pentru întreaga familie. Soțul femeii a suferit o reacție alergică severă și a fost nevoit să ajungă la Centrul de Urgență pentru îngrijiri medicale. Nici copiii nu au fost ocoliți, aceștia fiind, la rândul lor, pișcați.
Din cauza incidentului și a problemelor de sănătate apărute, familia a fost nevoită să își încheie vacanța mai devreme decât avea în plan.
„Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost atitudinea doamnei care se ocupă de vilă. Reacția a fost una de o nonșalanță ieșită din comun, de parcă situația ar fi fost lipsită de importanță. Ni s-a spus că „nu e murdărie”, minimalizând problema.
Menționăm clar: plosnițele nu au legătură directă cu ideea de murdărie, ci cu lipsa unor tratamente și verificări corespunzătoare. Iar când problema este localizată la pat, locul în care turiștii dorm, situația devine gravă.”, a mai transmis familia de turiști.