Vacanță transformată în coșmar la Predeal. Ce a pățit o familie imediat după cazare: „Avertisment pentru turiști"

Vacanță transformată în coșmar la Predeal. Ce a pățit o familie imediat după cazare: „Avertisment pentru turiști”

Ana Beatrice
22 feb. 2026, 22:13
Vacanță transformată în coșmar la Predeal. Ce a pățit o familie imediat după cazare: „Avertisment pentru turiști”
Sursă Foto: Facebook -Predeal
Cuprins
  1. Ce au descoperit turiștii la cazarea din Predeal
  2. Ce consecințe a avut descoperirea făcută de familie

Ceea ce trebuia să fie o vacanță liniștită la munte s-a transformat într-o experiență complet neașteptată. Pentru o familie ajunsă în Predeal, sejurul s-a dovedit a fi unul neplăcut.

Ce au descoperit turiștii la cazarea din Predeal

O familie de turiști care a ales să își petreacă vacanța în zona Cioplea, din stațiunea Predeal, a trecut prin momente greu de imaginat. Sejurul care promitea relaxare și timp de calitate împreună s-a transformat rapid într-o experiență profund neplăcută. La scurt timp după cele întâmplate, turiștii au decis să facă publică întreaga experiență. Aceștia au postat pe Facebook un mesaj detaliat, cu scopul de a-i avertiza și pe alți turiști.

„Avertisment pentru turiști: experiența noastră la Villa Edelweiss din Predeal, Cioplea. Scriem aceste rânduri în calitate de familie de turiști care a fost cazată la vilă și care a trăit direct situația descrisă mai jos. Considerăm important ca alți turiști să fie informați. Din păcate, experiența noastră a fost una extrem de neplăcută. La scurt timp după cazare, am descoperit că în cameră sunt plosnițe. Problema nu a fost una izolată, insectele erau localizate în special la tăblia patului. Practic, patul era sursa problemei.”, se arată în postarea de pe Facebook.

Situația a avut urmări serioase pentru întreaga familie. Soțul femeii a suferit o reacție alergică severă și a fost nevoit să ajungă la Centrul de Urgență pentru îngrijiri medicale. Nici copiii nu au fost ocoliți, aceștia fiind, la rândul lor, pișcați.

Din cauza incidentului și a problemelor de sănătate apărute, familia a fost nevoită să își încheie vacanța mai devreme decât avea în plan.

„Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost atitudinea doamnei care se ocupă de vilă. Reacția a fost una de o nonșalanță ieșită din comun, de parcă situația ar fi fost lipsită de importanță. Ni s-a spus că „nu e murdărie”, minimalizând problema.

Menționăm clar: plosnițele nu au legătură directă cu ideea de murdărie, ci cu lipsa unor tratamente și verificări corespunzătoare. Iar când problema este localizată la pat, locul în care turiștii dorm, situația devine gravă.”, a mai transmis familia de turiști.

