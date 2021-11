Gabriela Firea: Solicit primarului general să anuleze de îndată taxa de intrare în Târgul de Crăciun din București. Și familiile cu venituri mici au dreptul să viziteze un târg de Crăciun! (VIDEO)

Senatoarea PSD Gabriela Firea, ministrul Familiei, i-a solicitat primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, să anuleze de îndată taxa de intrare de 7 lei pentru accesul în Târgul de Crăciun.

Gabriela Firea, senatoare PSD de București: „Nicăieri în lume nu se impune taxă de intrare în târgurile de Crăciun!”

„În calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit primarului general sa anuleze de îndata taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, aplicata copiilor peste 12 ani si adultilor! Oricum, ar fi trebuit sa puna la dispozitie suficiente bilete care se puteau procura on-line, pentru a evita aglomeratia de la intrarea, unde se taie acum bilete, ca in vremuri de trista amintire. Nicaieri in lume nu se impune taxa de intrare in targurile de Craciun!”, a scris prim-vicepreședinta PSD, sâmbătă, pe Facebook.

Ministrul Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, spune că „și familiile cu venituri mici au dreptul să viziteze un târg de Crăciu, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți”.

„Va dati seama cat ar trebui sa plateasca pentru intrare o familie cu 2-3 copii? Parca se clama grija pentru oameni, digitalizarea, transparenta! Vorbe in vant! Domnule primar fara inima, ati scumpit biletul pentru transportul in comun, ati scumpit agentul termic, acum scumpiti si bucuria Craciunului? Ce faceti cu banii primiti de la Guvern, din taxele platite de cetateni? Santierele sunt inchise, nu testati in scoli si institutii, nu ati demarat licitatia pentru inlocuirea conductei vechi de termoficare, pentru a folosi fondurile europene obtinute de mine si echipa mea. În afara de propaganda ieftina si acuzatii ridicole in legatura cu «greaua mostenire», cu ce va ocupati, in putinele momente cand va exercitati atributiile de primar?”, a adăugat Gabriela Firea.

Cum explicase Primăria Generală taxa pentru intrarea în Târgul de Crăciun

În justificarea taxei, Primăria Capitalei invocase motive de siguranță sanitară și spunea că banii strânși vor acoperi și „o parte din costurile organizării evenimentului”.

„Evenimentul îi va purta pe cei mici printr-un tărâm de poveste, unde vor putea face plimbări în carusel și se vor întâlni cu Moș Crăciun și elfii săi, care vor sosi negreșit în târg, pe 17 decembrie, să le asculte dorințele. Anul acesta, evenimentul se va desfășura în condiții speciale, adaptate contextului epidemiologic actual, iar siguranța vizitatorilor, a expozanților și a personalului rămâne primordială.

Astfel, pentru o gestionare adecvată a numărului de vizitatori, esențială din motive de sănătate și siguranță accesul în târg se va face pe bază de bilet, care va acoperi, de asemenea, o parte din costurile organizării evenimentului. Prețul biletului care asigură o intrare/zi la târg este de 5 lei la achiziționarea online, respectiv de 7 lei, la casa de bilete din locație. Copiii cu vârsta până în 12 ani beneficiază de acces gratuit”, spunea municipalitatea pe 25 noiembrie.