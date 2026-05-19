Alertă meteo de ultim moment. a emis o avertizare privind o perioadă de vreme instabilă care va afecta mare parte din țară în următoarele zile. Meteorologii anunță ploi abundente, descărcări electrice, vijelii și chiar episoade izolate de grindină, iar pentru ziua de miercuri a fost emis și un cod galben de vânt puternic pentru mai multe zone din România.

Potrivit prognozei, fenomenele de instabilitate atmosferică se vor manifesta până sâmbătă dimineață, cu intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Alertă meteo de ultim moment. Ce zone vor fi afectate de vremea rea

Informarea meteo este valabilă în intervalul 19 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 10:00 și vizează fenomene precum instabilitate atmosferică accentuată, precipitații însemnate cantitativ și rafale de vânt.

Meteorologii spun că vremea instabilă va afecta în special jumătatea estică a țării, unde sunt așteptate episoade de averse torențiale, fulgere și intensificări temporare ale vântului. În anumite zone, nu este exclusă apariția grindinei.

Cantitățile de apă pot ajunge, în perioade scurte sau prin acumulare, la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Cât de puternic va sufla vântul

Pe lângă precipitații, ANM avertizează că vântul va avea intensificări în mai multe regiuni ale țării.

În est, rafalele se vor resimți temporar încă din această perioadă, iar joi și vineri vântul se va intensifica și în vestul, respectiv centrul țării. Vitezele estimate sunt, în general, de 45-55 km/h, însă în zonele montane înalte rafalele pot ajunge la 60-80 km/h.

Ce județe intră sub Cod galben

Separat de informarea generală, meteorologii au emis și un puternic, valabil în intervalul 20 mai, ora 08:00 – 20 mai, ora 22:00. Avertizarea vizează regiuni din Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50-65 km/h.

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să evite deplasările în timpul episoadelor de vreme severă.