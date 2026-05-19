UE alocă 200 milioane de euro din rezerve pentru criza îngrășămintelor și fermierii anunță protest

Adrian A
19 mai 2026, 11:00
Sursă foto: Dreamstime
Cuprins
  1. Prețurile îngrășămintelor cresc accelerat
  2. Ce măsuri pregăteşte Uniunea Europeană
  3. Cum este afectată aprovizionarea în România?

Organizaţiile fermierilor au anunţat un miting în faţa Parlamentului European la Strasbourg, unde Comisia Europeană urmează să prezinte un plan de acţiune pentru sectorul îngrășămintelor. De la sfârşitul lunii februarie preţurile îngrășămintelor au crescut semnificativ, iar Bruxelles-ul pregăteşte utilizarea „rezervei agricole” şi alocă aproximativ 200 de milioane de euro pentru 2026.

Prețurile îngrășămintelor cresc accelerat

Înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, aproximativ 30% din îngrăşămintele la nivel mondial tranzitau prin Strâmtoarea Ormuz, iar perturbările legate de război au contribuit la o escaladare a preţurilor.

De la sfârşitul lunii februarie, îngrăşămintele pe bază de azot sunt cotate în jur de 500 de euro pe tonă, comparativ cu aproximativ 380 de euro iarna trecută, iar fermierii sunt afectaţi în mod particular.

Agricultura înregistrează pierderi pe trei ani, ca urmare a unei recolte catastrofale de grâu în 2024 şi a unui 2025 marcat de îngrăşăminte foarte scumpe şi de preţuri la grâu sub 200 de euro pe tonă în Franţa. Majorarea costului motorinei pentru tractoare a adăugat o presiune suplimentară asupra facturilor fermierilor.

„Fermierii abordează următorul sezon de cumpărare a îngrăşămintelor într-un climat de incertitudine extremă, nu numai în ceea ce priveşte costurile, ci şi cu privire la disponibilitatea reală a acestora”, avertizează Copa-Cogeca, organismul care reprezintă principalele sindicate agricole europene.

Ce măsuri pregăteşte Uniunea Europeană

Bruxelles-ul intenţionează să apeleze la „rezerva agricolă”, adică fonduri europene destinate situaţiilor de criză, pentru a sprijini fermierii. Pentru acest capitol sunt prevăzuţi aproximativ 200 de milioane de euro în 2026.

„Războiul a creat o conştientizare a naturii strategice a sectorului îngrăşămintelor. Planul de acţiune european a făcut un pas înainte în ceea ce priveşte importanţa politică”. a comentat Tiffanie Stephani de la Yara, unul dintre cei mai mari producători de îngrăşăminte din Europa.

Deocamdată, Bruxelles-ul a eliminat temporar anumite taxe vamale la îngrăşăminte, cu excluderea celor din Rusia şi Belarus, şi a ajustat taxa pe carbon pentru a reduce impactul.

Cum este afectată aprovizionarea în România?

România, prezentată frecvent ca un potenţial „grânar al Europei”, se confruntă cu o lipsă strategică a îngrăşămintelor, deoarece capacităţile interne de producţie sunt reduse.

Cel mai mare producător român, Azomureş, a declanşat procedura de concedieri colective şi a anunţat conservarea platformei industriale de la Târgu Mureş, după mai bine de un an de negocieri nefinalizate cu compania de stat Romgaz privind aprovizionarea cu gaze naturale, principala materie primă pentru producţie.

Preţurile ridicate ale gazelor naturale în Europa au afectat deja producţia internă, iar opririle sau capacitatea redusă la instalaţii precum Azomureş fac ca importul îngrășămintelor să devină singura sursă disponibilă, cu costuri mai mari şi volatilitate în perioadele de criză. Fără stocuri suficiente de îngrăşăminte, ambiţia ca România să devină „grânarul Europei” rămâne dificil de atins.

