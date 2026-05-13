Acasa » Monden » Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc

Ana Maria
13 mai 2026, 13:30
Sursa Foto: Instagram/@cabralibacka
Cuprins
  1. Cum a început drumul lui Cabral Ibacka în sport
  2. Care este numele complet al lui Cabral Ibacka
  3. Cum a ajuns Cabral Ibacka în televiziune
  4. Cum arată viața personală a lui Cabral

Cabral Ibacka se numără, în prezent, printre cele mai recognoscibile figuri din televiziunea românească, însă, înainte de succesul din entertainment, și-a construit parcursul într-un domeniu complet diferit. Puțini își mai amintesc că prezentatorul a avut performanțe remarcabile în sporturile de contact, acolo unde a obținut rezultate importante încă din tinerețe.

Astăzi este asociat cu emisiuni de divertisment de mare audiență și cu umorul care l-a consacrat, însă începuturile sale au fost marcate de disciplină, antrenamente intense și competiții internaționale.

Cum a început drumul lui Cabral Ibacka în sport

Cabral Ibacka a intrat în lumea sportului de la o vârstă fragedă. La doar 6 ani, a început să practice Muay Thai și kickboxing, sporturi care aveau să-i modeleze disciplina și ambiția.

Anii de muncă și pregătire constantă au dat rezultate, iar la 23 de ani a început să culeagă primele roade ale efortului depus. În 1994, acesta a reușit să obțină titlul de vicecampion european, performanță care i-a adus vizibilitate în lumea sportului.

Ulterior, și-a extins activitatea și către Tae Bo, devenind primul promotor al acestui concept în România.

Care este numele complet al lui Cabral Ibacka

Deși publicul îl cunoaște simplu drept Cabral, numele complet al prezentatorului este Cabral Neculai Ibacka, potrivit Cancan.

De-a lungul anilor, vedeta și-a construit un brand personal puternic, astfel că prenumele său a devenit suficient pentru a fi imediat recunoscut de publicul din România.

Cum a ajuns Cabral Ibacka în televiziune

După experiența acumulată în sport, Cabral și-a orientat cariera către zona artistică și media. Înainte de consacrarea pe micul ecran, a avut și o apariție într-o producție cinematografică prezentată inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes, în 1996.

Doi ani mai târziu, a făcut pasul spre televiziune, debutând la Antena 1. Energia sa, stilul relaxat și naturalețea în fața camerelor i-au adus rapid atenția producătorilor.

Ulterior, a ajuns în trustul MediaPro, unde a devenit una dintre figurile cunoscute ale Acasă TV. A prezentat mai multe formate de televiziune și a fost distribuit inclusiv în seriale românești.

De-a lungul carierei, Cabral a fost implicat în mai multe producții cinematografice și proiecte de televiziune care i-au consolidat imaginea publică. Din 2015, a început să prezinte emisiunea „Ce spun românii”.

Cum arată viața personală a lui Cabral

Dincolo de cariera din lumina reflectoarelor, viața personală a prezentatorului a trecut și prin momente dificile.

Prima sa căsnicie a fost cu Luana Mitran, în anul 2000, însă relația s-a încheiat după șase ani. Ulterior, Cabral și-a refăcut viața alături de actrița Andreea Ibacka (fostă Pătrașcu), cu care are doi copii.

