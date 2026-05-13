Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR

Adrian A
13 mai 2026, 13:30
Euro s-a depreciat din nou în raport cu leul românesc, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României. Miercuri, BNR a cotat moneda europeană la 5,2056 lei, în scădere față de ședința precedentă, când se afla la 5,2103 lei.

BNR confirmă o ușoară scădere a euro

Euro a ajuns miercuri la un curs de 5.2056 lei, în scădere față de marți când moneda europeană se tranzacționa cu 5.2103 lei.

Luni, euro a fost cotat la 5.2222 lei, în scădere față de vineri.

În paralel dolarul american se apreciază în raport cu leul, acesta fiind tranzacționat astăzi la valoarea de 4.4479 lei. Marți, dolarul se tranzacționa cu 4.4352 lei.

Francul elvețian este cotat la 5.6851 lei, în urcare cu 0.0048 lei față de ultima valoare raportată.

Concret, moneda europeană a urcat miercurea trecută, exact acum o săptămână,  la un nou maxim istoric, iar cursul oficial anunțat de BNR ajungea la 5,2688 lei pentru un euro, după ce cu o zi înainte fusese deja stabilit un alt record – 5,2180 lei.
