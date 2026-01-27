B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public

„O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public

Selen Osmanoglu
27 ian. 2026, 11:42
„O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Imaginea care a stârnit polemici
  2. Hainele de lux și întrebările internauților
  3. Reacții împărțite în mediul online

Un bărbat cerșetor purtând o geacă Moncler și pantofi Adidas, surprins în Gara Centrală din Köln de deputatul CDU Carsten Müller, a stârnit un adevărat val de discuții în mediul online. Fotografia postată de politician a atras peste un milion de vizualizări și a provocat controverse legate de sărăcie și percepția publică asupra cerșetorilor.

Imaginea care a stârnit polemici

Imaginea a fost realizată de Carsten Müller cu telefonul mobil în drum spre Bruxelles și arată un bărbat cerșind, în timp ce poartă haine de marcă.

Deputatul a comentat pe Facebook: „Pantofi de marcă Adidas, geacă Moncler, iar pe carton scria «Vă rog pentru mâncare, mulțumesc». Adresarea se face într-o germană foarte stâlcită. Așa arată sărăcia în Germania! Acest lucru mă enervează foarte, foarte tare, este o palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași și arată că este necesară o acțiune suplimentară, desigur, una diferențiată. În acest caz concret, de exemplu, din partea forțelor de securitate ale căilor ferate.”

Hainele de lux și întrebările internauților

Fotografia a stârnit întrebări și comentarii din partea internauților, unii fiind surprinși de faptul că deputatul a recunoscut că geaca era un model original Moncler, cu prețuri între 700 și 2.000 de euro.

„Recunoașteți că acestea sunt haine originale? Ce ar trebui să poarte un cerșetor în opinia ta?”, a întrebat un internaut. Müller a răspuns: „Se poate observa clar atunci când stai chiar lângă el.”

Reacții împărțite în mediul online

Postarea a generat opinii contradictorii. Susținătorii lui Müller consideră situația „absurdă” și cred că arată o problemă reală în gestionarea cerșetorilor.

Pe de altă parte, criticii îl acuză pe deputat de promovarea unor abordări similare partidului AfD și de incitare la ură împotriva străinilor și migranților, considerând că postarea stigmatizează persoanele vulnerabile.

Cazul a devenit rapid un subiect de dezbatere națională și internațională, atrăgând atenția asupra contradicțiilor sociale din Germania și asupra modului în care cetățenii și autoritățile percep cerșetoria și sărăcia în marile orașe.

Tags:
Citește și...
Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
Eveniment
Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
Eveniment
Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
Criminali la vârsta copilăriei. Atrocități comise cu sânge rece de minori (FOTO)
Eveniment
Criminali la vârsta copilăriei. Atrocități comise cu sânge rece de minori (FOTO)
Controverse în Italia! Patroana unui restaurant vegan a refuzat să încălzească mâncarea pentru un bebeluș
Eveniment
Controverse în Italia! Patroana unui restaurant vegan a refuzat să încălzească mâncarea pentru un bebeluș
Proteste în Serbia. Traficul cu automarfare la frontiera cu România a fost afectat
Eveniment
Proteste în Serbia. Traficul cu automarfare la frontiera cu România a fost afectat
O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez
Eveniment
O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez
Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
Eveniment
Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
Eveniment
Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Eveniment
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
Eveniment
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
Ultima oră
12:10 - Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
12:04 - Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
11:51 - Mașini Volvo secondhand verificate atent, disponibile prin AutoDelRulate din Suceava
11:37 - Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
11:18 - Criminali la vârsta copilăriei. Atrocități comise cu sânge rece de minori (FOTO)
11:18 - Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
11:11 - Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
10:44 - Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
10:33 - Controverse în Italia! Patroana unui restaurant vegan a refuzat să încălzească mâncarea pentru un bebeluș
10:14 - Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)