Un bărbat cerșetor purtând o geacă Moncler și pantofi Adidas, surprins în Gara Centrală din Köln de deputatul CDU Carsten Müller, a stârnit un adevărat val de discuții în mediul online. Fotografia postată de politician a atras peste un milion de vizualizări și a provocat controverse legate de sărăcie și percepția publică asupra cerșetorilor.

Imaginea care a stârnit polemici

Imaginea a fost realizată de Carsten Müller cu telefonul mobil în drum spre și arată un bărbat cerșind, în timp ce poartă haine de marcă.

Deputatul a comentat pe Facebook: „Pantofi de marcă Adidas, geacă Moncler, iar pe carton scria «Vă rog pentru mâncare, mulțumesc». Adresarea se face într-o germană foarte stâlcită. Așa arată sărăcia în Germania! Acest lucru mă enervează foarte, foarte tare, este o palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași și arată că este necesară o acțiune suplimentară, desigur, una diferențiată. În acest caz concret, de exemplu, din partea forțelor de securitate ale căilor ferate.”

Hainele de lux și întrebările internauților

Fotografia a stârnit întrebări și comentarii din partea internauților, unii fiind surprinși de faptul că deputatul a recunoscut că geaca era un model original Moncler, cu prețuri între 700 și 2.000 de euro.

„Recunoașteți că acestea sunt haine originale? Ce ar trebui să poarte un cerșetor în opinia ta?”, a întrebat un internaut. Müller a răspuns: „Se poate observa clar atunci când stai chiar lângă el.”

Reacții împărțite în mediul online

Postarea a generat opinii contradictorii. Susținătorii lui Müller consideră situația „absurdă” și cred că arată o problemă reală în gestionarea cerșetorilor.

Pe de altă parte, criticii îl acuză pe deputat de promovarea unor abordări similare partidului AfD și de incitare la ură împotriva străinilor și migranților, considerând că postarea stigmatizează persoanele vulnerabile.

Cazul a devenit rapid un subiect de dezbatere națională și internațională, atrăgând atenția asupra contradicțiilor sociale din Germania și asupra modului în care cetățenii și autoritățile percep cerșetoria și sărăcia în marile orașe.