Pepe vrea să scoată niște bani de la fosta soție. Artistul revendică o datorie de 172.000 de lei

Adrian Teampău
28 ian. 2026, 12:54
Pepe și Raluca Pastramă Sursa foto: Playtech
Cuprins
  1. Pepe vrea să-și recupereze banii
  2. Raluca Pastramă a recunoscut datoria

Pepe, cunoscutul cântăreț latino, insistă să recupereze suma de 172.000 de lei, de la fosta sa soție, Raluca Pastramă. Artistul susține că a împrumutat acești bani firmei fostei sale partenere, pe când erau căsătoriți.

Pepe vrea să-și recupereze banii

Artistul latino și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu cinci ani. În ciuda timpului lung ce s-a scurs, Pepe insistă să recupereze o sumă importantă, 172.000 de lei, iar pentru aceasta a deschis mai multe acțiuni în justiție.

Concret, este vorba despre un împrumut pe care artistul l-a acordat, prin intermediul unei firme, către grădința deținută de fosta soție. Acum, el reclamă faptul că Raluca nu i-a plătit nici un leu, drept care solicită instituirea unui titlu executoriu și punerea în aplicare a procedurii de executare silită.

Dosarul a ajuns în instanță, Raluca solicitând judecătorilor să suspende executarea, pentru că grădinița nu are suficiente fonduri pentru a-și plăti datoria. Fostul soț nu este de acord cu o astfel de decizie, însă, conform Cancan.

Raluca Pastramă a recunoscut datoria

Raluca Pastramă a recunoscut că are o datorie către firma lui Pepe, dar susține că nu are bani pentru a-și achita obligațiile. Ea aduce în sprijinul susținerilor sale situațiile contabile. Din ultimul raport financiar rezultă că grădinița, care are doar doi angajați, a înregistrat venituri de 321.095 de lei. În schimb, cheltuielile s-au ridicat la aproape 700.000 de lei.

În plus, datoriile totale ajung la 730.000 de lei, din care, obligațiile către stat reprezintă peste 130.000 de lei. Cu alte cuvinte, afacerea merge pe pierdere, astfel că nu se poate vorbi despre venituri din care să fie plătite datoriile.

Raluca Pastramă a afirmat că afacerea pe care a primit-o de la fostul soț, după divorț, a fost o capcană din cauza datoriilor ascunse. La momentul divorțului, a spus, grădiniția avea înregistrate mai multe contracte de împrumut și alte obligații făcute de fostul soț în timpul căsniciei. Ea a mai spus că a preluat firma de bună credință fără să știe de datorii. Aceasta deoarece în timpul căsătoriei, artistul se ocupa de toate problemele contabile.

Abia după trei ani de la divorț femeia a început să realizeze care este realitatea. Ea a început să primească notificări de plată pentru diferite sume, considerabile, care nu figurau în evidențele contabile.

