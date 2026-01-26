Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026, susțin surse politice pentru Agerpres.

Ce au stabilit liderii coaliției de guvernare

Liderii coaliției de guvernare au convenit ca România să-și asume un deficit bugetar de 6,2% pentru anul acesta. Ministrul Alexandru Nazare va merge miercuri la Bruxelles cu această concluzie.

Liderii coaliției au mai convenit ca Guvernul să-și angajeze răspunderea concomitent pe pachetul cu măsurile privind administrația și cel privind relansarea economică.

Potrivit surselor , premierul Bolojan și ceilalți reprezentanți ai PNL, alături de cei ai USR „au încercat să spargă asumarea în ceea ce privește pachetul pe administrație de cel privind relansarea economică”. În schimb, „PSD și UDMR au respins această idee și și-au menținut punctul de vedere că aceste asumări trebuie să aibă loc concomitent, așa cum s-a stabilit încă de acum cinci luni”.

„De șase-șapte luni noi vorbim doar de tăieri”

Luni seară, la RTV, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că social-democrații condiționează adoptarea pachetului de măsuri privind administraţia de adoptarea simultană a celui privind relansarea economică.

„E clar că România are nevoie şi de aşa ceva pentru că de şase-şapte luni noi vorbim doar de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă. (…)

Acest pachet de relansare a economiei este extrem de important din punctul nostru de vedere şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”, Grindeanu.