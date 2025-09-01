Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități

Un de 32 de ani din judeţul Bacău a fost depistat de poliţiştii locali din şi sancţionat în timp ce cerşea în zona gării. Era îmbărcat în pijamale roz cu tradafiri. În trecut, a fost deghizat și în călugăriță.

„În noaptea de 31 august, ora 02:30, pe strada Gării şi-a făcut apariţia un personaj neobişnuit. Un bărbat de 32 de ani, cu domiciliul în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, îmbrăcat în pijamale roz cu trandafiri şi gloss pe buze, oprea tinerii din zonă ca să le ceară bani”, au transmis autoritățile.

Nu este prima oară când bărbatul practică cerșetoria. A mai fost prins deghizat în călugăriță.

„În această vară, acelaşi bărbat a fost surprins de colegii noştri în plină zi, deghizat în ‘măicuţă’ şi cerând bani trecătorilor, sub pretextul rugăciunilor”, au mai spus autoritățile.

Individul a fost amendat cu 200 de lei. El practică în mod frecvent cerşetoria în zona lăcaşurilor de cult şi a mănăstirilor din Moldova. Uneori îşi face apariţia şi în Ardeal, purtând ţinute feminine, conform

„Bărbatul duce în realitate o viaţă normală. Alege însă să îşi construiască roluri, pentru a profita de bunăvoinţa oamenilor. În loc să muncească, preferă să păcălească. Dacă îl mai întâlniţi, nu îi finanţaţi spectacolul”, au mai transmis autoritățile.