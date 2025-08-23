B1 Inregistrari!
Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe

23 aug. 2025, 11:49
Salvatorii din Bistrița-Năsăud sunt în alertă, după ce o persoană a fost mușcată de un șarpe.

Cuprins:

  1. În ce stare a fost găsită victima
  2. O situație similară, raportată la începutul lunii

În ce stare a fost găsită victima

Incidentul a avut loc sâmbătă, în localitatea Ilva Mare, din județul Bistrița-Năsăud. Victima este o femeie în vârstă de 52 de ani.

Persoană mușcată de șarpe a fost găsită conștientă, dar cu stări de amețeală, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

În primă fază, femeia în vârstă de 52 de ani a fost predată echipajului de prim-ajutor, dar mai apoi, a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă, trimis în sprijin în localitatea Strâmba. Victima a fost transportată la UPU SMURD Bistrița, potrivit Observator News.

O situație similară, raportată la începutul lunii

Astfel de incidente, ca cel prin care a trecut femeia de 52 de ani, se întâmplă din ce în ce mai des în ultima perioadă.

La începutul lunii august, un copil de 7 ani, aflat în excursie cu familia, a fost mușcat de o viperă, în zona Creasta Cocoşului. Micuțul a ajuns la UPU și i s-a administrat serul antiviperin.

De asemenea, tot la începutul acestei luni, o femeie din județul Constanța s-a trezit cu un șarpe de peste un metru lungime în gospodărie. Din fericire, jandarmii au intervenit prompt și nu s-au înregistrat victime.

