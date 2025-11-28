Luna 2025 se anunță mai caldă decât în mod obișnuit în toate regiunile țării, potrivit prognozei meteo pentru perioada 1-29 decembrie, emisă de Administrația Națională de Meteorologie ( ). Iată cum va fi vremea de sărbători!

1-8 decembrie 2025

În prima săptămână a lunii decembrie, temperaturile vor fi vizibil mai ridicate decât media climatologică, pe tot teritoriul României. Regiunile nord-estice vor resimți cel mai puternic acest surplus termic, cu valori cu mult peste normalul perioadei.

La capitolul precipitații, săptămâna se remarcă printr-un deficit accentuat. Ploile vor lipsi în majoritatea zonelor, iar cele vestice, nord-vestice și centrale vor înregistra cele mai mari abateri negative.

8-15 decembrie 2025

În a doua săptămână a lunii, România rămâne sub influența unui regim termic peste media normală. Temperaturile se vor menține constant mai ridicate în toate regiunile.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea o distribuție neuniformă. Sudul țării va avea parte de ploi abundente, în timp ce în vest și nord-vest regimul pluviometric va fi deficitar. În restul teritoriului, valorile se vor apropia de normal.

15-22 decembrie 2025

Temperatura aerului va rămâne ușor peste mediile climatologice caracteristice perioadei, pe întreg teritoriul României. Diferențele față de normal vor fi moderate, dar persistente.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni vor fi apropiate de cele obișnuite pentru ultima decadă a lunii decembrie.

22-29 decembrie 2025

În ultima săptămână a intervalului prognozat, valorile termice vor continua să fie ușor mai ridicate decât media săptămânii, la nivel național.

Pentru această perioadă, ANM estimează precipitații ușor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest cantitățile vor fi apropiate de normalul climatologic.

Iarna 2025-2026

Cu toate că luna decembrie va fi mai caldă decât de obicei, specialiștii avertizează că iarna 2025-2026 se anunță geroasă, cu multe ninsori în România și în mare parte din Europa. Această evoluție este determinată de factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.