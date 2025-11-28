B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun

Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun

B1.ro
28 nov. 2025, 10:03
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Foto: Freepik
Cuprins
  1. 1-8 decembrie 2025
  2. 8-15 decembrie 2025
  3. 15-22 decembrie 2025
  4. 22-29 decembrie 2025
  5. Iarna 2025-2026

Luna decembrie 2025 se anunță mai caldă decât în mod obișnuit în toate regiunile țării, potrivit prognozei meteo pentru perioada 1-29 decembrie, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Iată cum va fi vremea de sărbători!

1-8 decembrie 2025

În prima săptămână a lunii decembrie, temperaturile vor fi vizibil mai ridicate decât media climatologică, pe tot teritoriul României. Regiunile nord-estice vor resimți cel mai puternic acest surplus termic, cu valori cu mult peste normalul perioadei.

La capitolul precipitații, săptămâna se remarcă printr-un deficit accentuat. Ploile vor lipsi în majoritatea zonelor, iar cele vestice, nord-vestice și centrale vor înregistra cele mai mari abateri negative.

8-15 decembrie 2025

În a doua săptămână a lunii, România rămâne sub influența unui regim termic peste media normală. Temperaturile se vor menține constant mai ridicate în toate regiunile.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea o distribuție neuniformă. Sudul țării va avea parte de ploi abundente, în timp ce în vest și nord-vest regimul pluviometric va fi deficitar. În restul teritoriului, valorile se vor apropia de normal.

15-22 decembrie 2025

Temperatura aerului va rămâne ușor peste mediile climatologice caracteristice perioadei, pe întreg teritoriul României. Diferențele față de normal vor fi moderate, dar persistente.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni vor fi apropiate de cele obișnuite pentru ultima decadă a lunii decembrie.

22-29 decembrie 2025

În ultima săptămână a intervalului prognozat, valorile termice vor continua să fie ușor mai ridicate decât media săptămânii, la nivel național.

Pentru această perioadă, ANM estimează precipitații ușor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest cantitățile vor fi apropiate de normalul climatologic.

Iarna 2025-2026

Cu toate că luna decembrie va fi mai caldă decât de obicei, specialiștii avertizează că iarna 2025-2026 se anunță geroasă, cu multe ninsori în România și în mare parte din Europa. Această evoluție este determinată de factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Meteo
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Meteo
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Meteo
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
Meteo
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Meteo
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Meteo
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Catalin Drula
Ultima oră
10:02 - Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
10:00 - Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
09:42 - Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
09:24 - Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
09:12 - Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
09:04 - Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
08:39 - România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
08:33 - Ședință crucială pentru pensiile magistraților, în ziua în care expiră termenul PNRR. Care sunt scenariile
08:29 - Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”
08:02 - Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington