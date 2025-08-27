Un copil de 2 ani a fost găsit rătăcind singur pe stradă, în toiul nopții. Mama, în stare de ebrietate, o pierduse pe fetiță

O fetiță de 2 ani a fost găsită singură, rătăcind pe străzile oraşului, în toiul nopții, în . Mama, în stare de ebrietate, o pierduse într-un moment de neatenție.

Cercetări

În timp ce fetița rătăcea pe străzi, în toiul nopții, un trecător a observat-o. Acesta a sunat imediat , conform .

La faţa locului s-au deplasat autorităţile. Din primele cercetări a reieșit faptul că mama se deplasa spre locuinţă. Aceasta s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, iar într-un moment de neatenţie şi-a pierdut copilul de doi ani.

Din fericire, fetița era teafără în momentul în care fusese găsită în apropierea locuinţei mamei. Cadrele medicale chemate la faţa locului au constatat că este într-o stare bună şi nu este nevoie să fie transportată la spital.

În urma acestora, fetiţa de doi ani a fost încredinţată unei rude, iar Protecția Copilului a demarat o anchetă socială. Specialiştii urmează să stabilească dacă mama poate să aibă grijă de fetiţă sau dacă este nevoie de măsuri de protecţie.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.