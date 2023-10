Caz neobișnuit în Fălticeni: Angajatul unei firme a primit o sumă fabuloasă în cont, fără să facă nimic. Ce mesaj scria la detaliile tranzacției?

Un român s-a trezit cu 10.600 de lei în cont, sub titlul prima pentru conducere. Deși era doar , a decis să nu cheltuiască banii până nu cere sfatul altora. După ce a primit recomandări de la prietenul său și de pe internet, s-a hotărât să meargă la departamentul de resurse umane.

Un român s-a trezit cu o sumă imensă pe card

„Un prieten de familie s-a trezit ieri cu 10.600 de lei în cont. Omu’ meu lucrează la o firma în Fălticeni, deci nu va închipuiți că o arde prin B, BV, IS sau TM cu adevărații corporatiști.În cont, la detalii, îi apare doar atât: Primă manageri SS trimestrul 3. Faza e… Nu-i manager. Are funcție de execuție în contract, nu conducere. Pe lângă asta, nu i-a zis nimeni de o asemenea primă. El primea prin decembrie vreo 1.500 lei maxim.

O singură dată a luat 2000 de lei în 2019.Amu’… Ne-am discutat și noi la cafea. Eu i-am zis să întrebe la HR și să vadă care-i faza. El a zis că i-ar prinde banii. A rămas că momentan nu se atinge de ei. Na, acu’ ziceți voi. Ce-i de făcut? O poate mierli? Context util: sunt vreo 80-90 de angajați.

El se are bine cu toți superiorii că-s puțini. Nu există VP sau alte titluri de astea pompoase. Lucrează acolo de prin 2016. Ce e de făcut? Sa vorbească la HR si să întrebe de suma respectivă. E clar că dacă nu sunt banii lui, trebuiesc înapoiați, nu?”, se arată în postarea făcută pe Reddit.

Postarea bărbatului a provocat multe reacții pe internet

Postarea a devenit virală, atrăgând atenția internauților care au sugerat restituirea banilor înainte de . Mulți au avut experiențe similare și au procedat astfel fără ezitare, scrie .

„Intră poliția mai târziu pe fir. Simplu, returnezi banii, adică verifici dacă nu e greșeală cu HR, dacă nu e, îi păstrează bravo lui, dacă aia zic că e greșeală returnează banii, nu o face, intră poliția și tot va fi executat silit și cu dosar. Scrie clar în lege că un bun găsit trebuie returnat, nu suntem copii să bage: ce am găsit al meu să fie”, este un comentariu.

„Eu am pățit o faza asemănătoare, pentru orele suplimentare lucrate am primit prea mulți bani, cu vreo 7000 de lei în plus, deci mi-am dat seama că ceva e greșit. Dacă era 100-200 de lei în plus nu aș fi observat.Am anunțat eu la HR pentru că nu mă simțeam bine să îi păstrez, să trăiesc cu frică că peste x luni sau ani o să mă caute să dau banii înapoi.