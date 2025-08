Un copil de patru ani a murit, după ce a căzut într-o fosă septică, într-o localitate din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Cum a reacționat tatăl copilului

Cum a reacționat primarul comunei

Ce s-a întâmplat

a avut loc în localitatea Matei din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Băieţelul se plimba cu bicicleta prin curtea Căminului Cultural. Într-o clipă de neatenţie, el a căzut într-o fosă septică. Preoteasa, martoră la eveniment, a cerut imediat ajutor.

„L-am văzut pe copil că se juca în curte şi la un moment dat, a sunat capacul şi copilul a dispărut. Şi eu am sărit sus şi am strigat după soţul meu să fugă repede după tatăl său, că aici stă. Ne-am dus acolo şi l-am găsit”, a declarat preoteasa, pentru .

Cum a reacționat tatăl copilului

Cel care l-a scos pe copil din a fost chiar tatăl acestuia.

„Am ridicat capacul, că aşa stă capacul, nu e închis. Şi am ridicat, n-am văzut nimic înăuntru. Şi am fugit după tatăl copilului şi după mama sa şi au venit. Am căutat, am găsit un cârlig aici la vecini şi i l-am dat tatălui şi atunci l-a scos”, a spus preotul.

Echipajele medicale au sosit la fața locului și au încercat să îl salveze pe copil, însă, din păcate, era mult prea târziu. Decesul micuțului a fost constatat.

„Când au ajuns echipajele la locul solicitării, minorul era scos din fosă şi se afla în stop cardio-respirator. S-a aplicat protocolul de resuscitare, însă, din nefericire, copilul nu a răspuns manevrelor aplicate, fiind declarat decesul la faţa locului”, a declarat Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistriţa-Năsăud.

Cum a reacționat primarul comunei

Oamenii nu își pot explica cum s-a întâmplat totul. Nici primarul comunei nu are o explicație.

„Doar bunul Dumnezeu ştie ce s-a putut întâmpla, încât el a ajuns în fosa septică. Poarta mare şi poarta mică erau închise, fosa septică era acoperită cu capacul clasic de fosă septică”, a declarat Octavian Pop, primarul comunei Matei.

Polițiștii au deschis un dosar penal. Între timp, părinții copilului îi pregătesc înmormântarea.