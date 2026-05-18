Papahagi, despre criza politică: Au crezut Tanda și Manda că o să fie niște mari genii, dar au căzut în propria capcană / Măcar de data asta nu l-a mai propus nimeni pe Călin Georgescu premier (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 20:53
Profesorul Adrian Papahagi. Sursă foto: B1 TV
Cuprins
  1. Papahagi: Măcar nu l-a mai propus nimeni pe Georgescu premier
  2. Cum a ajuns PSD „în fața propriei imposturi”
  3. Papahagi: Bolojan e în creștere în sondaje, deși a majorat taxele

Adrian Papahagi a declarat că am ajuns în criză politică deoarece PSD-iștii s-au crezut mari genii și și-au imaginat că-l vor da jos pe Ilie Bolojan (PNL), dar acest lucru nu s-a întâmplat și acum „o adunătură de sforari au căzut în propria lor capcană”. „În acest moment, PSD este pus în fața propriei imposturi”, a mai afirmat profesorul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Papahagi: Măcar nu l-a mai propus nimeni pe Georgescu premier

„Dar să luăm partea bună! Iată, e prima dată când se vorbește de un nou prim-ministru și nu este propus numele lui Călin Georgescu. Am evoluat… Nu știu, de 20-30 de ani, la fiecare propunere de prim-ministru mai apărea și Călin Georgescu. Acum nici măcar AUR, ați observat, n-a venit să-l propună pe Călin Georgescu. E un progres! Acum râdem noi, râdem, dar blocajul e total. Nimeni nu vrea cu nimeni, în afară de AUR, care vrea singur”, a susținut Adrian Papahagi, râzând.

Acesta a catalogat drept „fanteziste” numele vehiculate pentru funcția de premier tehnocrat: „E foarte puțin probabil ca un consilier prezidențial să fie numit”.

Cum a ajuns PSD „în fața propriei imposturi”

„Din fericire, Ilie Bolojan, printr-un leadership totuși foarte bun al PNL, și acest partid PNL, care prea multă vreme a fost balamaua PSD, și USR, care a jucat principial și corect, au denunțat bluful PSD.

Și, în acest moment, PSD este pus în fața propriei imposturi – să asigure un guvern minoritar, după ce au trădat alianța cu PNL, pe care au criticat-o și au subminat-o non-stop, să fim serioși. Din prima zi a guvernării, ei au jucat necorect, ca și cum ar fi în opoziție.

E normal ca PNL să nu mai vrea să joace cu PSD. Nici eu n-aș vrea dacă cineva non-stop își bate joc de tine, să mai ai vreo treabă cu el.

Doi la mână, USR – foarte principial. Nici UDMR nu s-a aruncat să îmbrățișeze PSD-ul, ceea ce e destul de bine. Sigur, ei fac jocuri uneori mai puțin principiale, dar în fine, partid mic, nevoi mari și asta este.

AUR… Toată lumea spune că nu vrea cu AUR, ei sunt singurii care vor cu ei însuși, dar n-au ce să facă”, a mai explicat profesorul.

Papahagi: Bolojan e în creștere în sondaje, deși a majorat taxele

Adrian Papahagi a susținut apoi că PSD-iștii au căzut în groapa pe care i-o săpaseră lui Bolojan. Acesta a explicat apoi cum de premierul PNL e în creștere în sondaje, deși a majorat taxele.

„Deci, în acest moment, cei care sunt în spatele acestei crize arată că au declanșat o criză fără a avea soluții. Nu știu cât de sigure sunt sondajele astea, că n-am mare încredere, dar se vede clar că populația taxează PSD-ul, PSD-ul pare în scădere.

(Bolojan e într-o creștere) Păi da, și mi se pare normal, fiindcă Bolojan a fost principial, Bolojan a fost corect, Bolojan s-a văzut că e reformist și lumea l-a creditat. Oamenilor le plac cei care se luptă, nu le plac șmecherii care fac mișcări de culise.

Au crezut Tanda și cu Manda că o să fie niște mari genii și o să-l cadă ei pe Bolojan și o să vină imediat. În seara asta nu am menajamente pentru Tanda, Manda și cu Tândală și Păcală de la Craiova.

Au crezut ei că sunt mari genii și sforari și gata, o să-l dea jos pe Bolojan și repede PNL-iștii îl vor trăda, că au o istorie veche de trădat liderii și de mișcat de a stânga la dreapta. Ei uite, spre cinstea lor, PNL-iștii nu și-au trădat liderul. Poate că au înțeles că acest lider, în sfârșit, e un lider cu tracțiune, un lider care poate să crească acest partid. Să iei puncte tăind venituri și crescând taxe ca Bolojan e o performanță, trebuie să spunem lucrul ăsta, da?”, a mai afirmat Adrian Papahagi, pentru B1 TV.

Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic
Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic
