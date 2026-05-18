Acasa » Politică » Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic

Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 21:27
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu: PNL voia ca noi să fim sac de box
  2. Grindeanu: Bolojan e în campanie prezidențială
  3. Grindeanu: Atacurile la PSD denotă impotență politică

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că partidul său a intrat în coaliția de guvernare cu bună credință, „să corectăm anumite greşeli pe care le-am făcut în guvernări anterioare, făcute alături de PNL”, dar „din prima secundă, noi am fost priviţi ca un sac de box”. Grindeanu a mai spus că premierul demis Ilie Bolojan, liderul PNL, e în campanie prezidențială și de aici acest blocaj politic. Totodată, social-democratul a susținut că atacurile la PSD sunt dovadă de „impotenţă politică”.

Grindeanu: PNL voia ca noi să fim sac de box

„Noi am intrat în această coaliţie de bună credinţă. Şi am venit să corectăm anumite greşeli pe care le-am făcut în guvernări anterioare, făcute alături de PNL, pentru că, în ultimii şase ani, PNL a fost non-stop la guvernare, cinci ani cu prim-ministru, un an a avut PSD. Din prima secundă, noi am fost priviţi ca un sac de box, dar pe de altă parte, rezervor de voturi când aveai nevoie să îţi asumi anumite lucruri în Parlament. Undeva, să stăm în colţ, cuminţi, cu unghiile tăiate, cam asta trebuia să se întâmple”, a declarat Sorin Grindeanu, la Observator.

Grindeanu: Bolojan e în campanie prezidențială

El a afirmat apoi că Bolojan e „în campanie prezidenţială” și „cred că de aceea în acest moment există acest blocaj”.

„Pe domnia sa îl interesează 2030, de fapt l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale şi asta nu spun eu, poate să vă spună şi liderii fostei coaliţii, în care a tot încercat până în ultimul moment să fie candidat. E evident că îşi doreşte şi asta joacă în acest moment. Pot să enumăr mai multe persoane, o să le cer voie şi pot să vă spun că până în ultimul moment a dorit să candideze. Nu a avut susţinere”, a continuat liderul PSD.

Grindeanu: Atacurile la PSD denotă impotență politică

Sorin Grindeanu a mai susținut că atacurile la adresa PSD sunt de obicei dovadă de „impotenţă politică”: „Atunci când eşti impotent politic, spui doar de PSD. (…) Asta arată impotenţă politică, că îţi clădeşti, foarte simplu, o campanie electorală înjurând la ceilalţi”.

El s-a referit apoi la „sinecurile” susţinute de Bolojan: „Pot să vorbesc despre finul domniei sale, parlamentar PNL de Bihor, cu dosar penal pentru că a falsificat legitimaţii studenţeşti. Vorbim de sinecuri? Despre domnul Foghiş, de la Bihor şi domnia sa, care ia 10.000 de euro de la o companie numită SAPE, din energie”.

Cât despre sondajul de azi, care dă PNL peste PSD, Sorin Grindeanu a susținut că „nu e interesant deloc” și că „eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apare fix în ziua consultărilor de la Cotroceni”.

