Prețul gramului de aur a atins luni, 8 septembrie, un nou nivel record, potrivit de Banca Națională a României (BNR).

Cu cât a crescut prețul gramului de aur

Ce a spus Isărescu despre deficit și riscul de recesiune

Cotația a urcat cu 6,25 lei față de vineri, ajungând ca prețul gramului de aur să se vândă la 502,5817 lei, după ce la finalul săptămânii trecute se situa la 496,3229 lei. Astfel, a fost depășit pragul psihologic de 500 de lei.

Între 5 martie și 8 septembrie, cel mai scăzut nivel al aurului a fost consemnat la 12 martie, când gramul se tranzacționa la 465,6737 lei.

În ceea ce privește evoluția cursului valutar, leul s-a apreciat față de euro, cursul coborând la 5,0716 lei (-0,13%), de la 5,0787 lei. Moneda națională a câștigat teren și în raport cu dolarul american, cotat la 4,3253 lei (-0,48%), față de 4,3463 lei în ședința precedentă.

În schimb, leul a pierdut teren în fața francului elvețian, care a crescut la 5,4314 lei (+0,38%), după ce vineri fusese 5,4106 lei.

Ce a spus Isărescu despre deficit și riscul de recesiune

Mugur Isărescu că în septembrie vom avea un vârf de 9,6 – 9,7% al inflației, dar „în timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică”.

„Combinația de măsuri trebuie făcută astfel încât să continuăm consolidarea fiscală, să dăm jos inflația și să încercăm să evităm recesiunea. Evitarea recesiunii poate fi făcută prin atragerea mai multor bani europeni.

Nu suntem în recesiune, dar există acest risc. Totul depinde de continuarea programului fiscal”, a declarat guvernatorul BNR.

Acesta a mai afirmat că, în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, dar „sunt ușor optimist”.

Totodată, el a exprimat rezerve că ne vom putea încadra anul acesta în ținta de deficit bugetar de 7%, dar „semnalul pe care îl dăm este foarte important”, informează