B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)

Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 nov. 2025, 18:58
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Un hoț a încercat să fure bijuterii dintr-un magazin din Timișoara. Sursa foto: Captură video - Opinia Timișoarei
Cuprins
  1. Cum a fost oprit hoțul
  2. Ce spune poliția despre furt

Un bărbat a încercat să fure bijuterii dintr-un magazin situat într-un mall din Timișoara. Vânzătoarea a încercat să-l oprească, fără succes, în schimb a reușit un trecător. Hoțul a fost reținut.

Cum a fost oprit hoțul

Bărbatul a încercat să fure o brățară și un inel cu diamante, care valorează aproape 30.000 de lei. El a înșfăcat bijuteriile și a fugit din magazin. Vânzătoare a încercat să-l oprească, dar acesta a reușit să iasă din magazin. În schimb, un trecător s-a repezit la hoțul fugar și a reușit să-l pună la pământ chiar pe culoarul mall-ului. Ajutat de alți clienți, el l-a ținut la sol până au ajuns paznicii și poliția.

Sursa video: Opinia Timișoarei

Vânzătoarea s-a ales cu vânătăi pe mâini.

Hoțul, un cetățean român cu tată nigerian, lucrează ca șofer la o firmă de taxi de tip ridesharing. El a fost reținut și dus la audieri, informează Opinia Timișoarei.

Bijuteriile au fost recuperate.

Ce spune poliția despre furt

„În fapt, la data de 25 noiembrie 2025, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în cursul serii, o persoană, având fața acoperită cu o cagulă, ar fi sustras bijuterii în valoare de 28.400 de lei din incinta unui centru comercial din Timișoara.

Pentru a-și asigura scăparea și păstrarea bunurilor furate, aceasta ar fi exercitat acte de violență asupra angajatei magazinului, provocându-i echimoze și excoriații la nivelul mâinii stângi.

Persoana în cauză a fost identificată și imobilizată la scurt timp după comiterea faptei de către cetățeni, fiind, ulterior, preluată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara și condusă la sediu pentru audieri”, a transmis Poliția Timișoara.

Tags:
Citește și...
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Eveniment
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Eveniment
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Eveniment
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Eveniment
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Eveniment
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Eveniment
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Eveniment
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
Eveniment
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
Eveniment
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
Catalin Drula
Ultima oră
18:53 - Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
18:48 - Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
18:15 - Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
18:09 - Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
18:03 - Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
17:48 - Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
17:45 - Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
17:22 - Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
17:17 - Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
16:48 - Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)