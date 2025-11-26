Un bărbat a încercat să fure bijuterii dintr-un magazin situat într-un mall din Timișoara. Vânzătoarea a încercat să-l oprească, fără succes, în schimb a reușit un trecător. Hoțul a fost reținut.

Cum a fost oprit hoțul

Bărbatul a încercat să fure o brățară și un inel cu diamante, care valorează aproape 30.000 de lei. El a înșfăcat bijuteriile și a fugit din magazin. Vânzătoare a încercat să-l oprească, dar acesta a reușit să iasă din magazin. În schimb, un trecător s-a repezit la hoțul fugar și a reușit să-l pună la pământ chiar pe culoarul mall-ului. Ajutat de alți clienți, el l-a ținut la sol până au ajuns paznicii și poliția.

Sursa video: Opinia Timișoarei

Vânzătoarea s-a ales cu vânătăi pe mâini.

Hoțul, un cetățean român cu tată nigerian, lucrează ca șofer la o firmă de taxi de tip ridesharing. El a fost reținut și dus la audieri, informează

Bijuteriile au fost recuperate.

Ce spune poliția despre furt

„În fapt, la data de 25 noiembrie 2025, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în cursul serii, o persoană, având fața acoperită cu o cagulă, ar fi sustras bijuterii în valoare de 28.400 de lei din incinta unui centru comercial din Timișoara.

Pentru a-și asigura scăparea și păstrarea bunurilor furate, aceasta ar fi exercitat acte de violență asupra angajatei magazinului, provocându-i echimoze și excoriații la nivelul mâinii stângi.

Persoana în cauză a fost identificată și imobilizată la scurt timp după comiterea faptei de către cetățeni, fiind, ulterior, preluată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara și condusă la sediu pentru audieri”, a transmis Poliția Timișoara.