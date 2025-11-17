Un bărbat care se dădea drept preot și cerea a fost prins în Neamț. Poliția continuă investigația pentru a stabili amploarea fraudei și a identifica numărul real al persoanelor deja păgubite.

Cum a fost prins falsul preot care înșela enoriașii din Neamț

Polițiștii l-au depistat pe individul de 46 de ani chiar când primea pomelnice cu bani, profitând de încrederea unor . Acesta purta haine preoțești și folosea obiecte religioase, încercând să pară convingător și să evite orice suspiciune din partea oamenilor.

Asupra bărbatului au fost găsite patru bancnote de 500 de euro inscripționate „PROP COPY”. Oamenii legii au descoperit și două bancnote de 20 de lire, alături de cinci bancnote de un dolar, ascunse între documente.

În plus, au fost identificate o bancnotă de 100 de lei moldovenești și una de 200 de lei. Banii proveneau, cel mai probabil, din activitatea frauduloasă. Totodată, în posesia lui se aflau o pereche de chei auto și patru tuburi cu mir, folosite pentru a crea impresia de autenticitate religioasă.

În mașină au fost descoperite 24 de pomelnice cu sume diferite de bani, un spray iritant-lacrimogen și două articole de îmbrăcăminte preoțească. Toate aceste detalii au fost confirmate de purtătorul de cuvânt al , Andreea Atomei, notează observatornews.ro.

Cum au fost folosite probele pentru a demasca frauda

Dovezile strânse le-au permis polițiștilor să-l identifice și să-l ducă la audieri. Autoritățile au început procedurile pentru întocmirea unui dosar penal de înșelăciune.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț a explicat că falsul preot profita de încrederea oamenilor și își construise metode care îl făceau să pară convingător. Cazul arată cât de ușor pot fi afectate comunitățile de astfel de fraude dacă nu sunt depistate din timp.

Cum pot fi prevenite astfel de cazuri

Tot mai mulți indivizi se folosesc de aparențe religioase pentru a obține bani, profitând de generozitatea oamenilor din comunități. În multe locuri, donațiile pentru biserici, pomelnice sau acte caritabile devin ținte ușoare pentru cei care vor să păcălească.

Experții avertizează că vârstnicii sunt cei mai , subliniind importanța verificării identității celor care cer contribuții. Totodată, comunitățile religioase au nevoie de campanii clare de informare pentru a descuraja și preveni astfel de fraude.