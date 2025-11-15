Un incendiu a izbucnit la o pensiune din localitatea Mahmudia, în Tulcea. Circa 50 de persoane se aflau în clădire. Acestea au reușit să se autoevacueze până să sosească pompierii. Operațiunea de stingere continuă și la ora publicării acestei știri.

Ce a spus ISU Tulcea despre incendiu

„Apelantul a transmis că iese fum şi flacără din acoperişul pensiunii care la parter are şi un restaurant. La faţa locului se deplasează trei autospeciale de stingere şi autoscară din cadrul detaşamentului de pompieri Tulcea. Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune”, au transmis reprezentanţii ISU Tulcea, la începutul intervenției.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 20:00. La acel moment erau în clădire 31 de turiști – 26 de adulți și cinci copii – și 15 angajați. Cu toții s-au autoevacuat până să ajungă pompierii.

„Nu sunt înregistrate victime, administratorul pensiunii care prezenta mici arsuri la membrele superioare a refuzat transportul la spital”, a mai transmis ISU Tulcea.

Ce forțe au fost mobilizate pentru stingerea incendiului

Forțele de intervenție au fost suplimentate. Peste 20 de pompieri, 4 autospeciale de stingere, o autoscară și SVSU Mahmudia intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, informează .

La fața locului se află și un echipaj medical din cadrul SAJ Tulcea și un echipaj SMURD.