La se analizează mai multe variante privind acordarea unui stimulent financiar. Acesta ar urma să fie destinat militarilor care aleg să își continue activitatea și să amâne pensionarea. Potrivit surselor, fiecare scenariu luat în calcul are atât beneficii, cât și anumite dezavantaje. Din acest motiv, decizia finală este atent cântărită.

„Pentru că la Ministerul Apărării se plătesc și salarii, și pensii, dacă un om se pensionează, MApN va trebui să plătească și pensia, dar și salariul unui om nou care va fi angajat în sistem. Vor fi două cheltuieli”, au transmis sursele, informează stiripesurse.ro.

În acest context, stimulentul financiar este văzut ca o soluție menită să încurajeze personalul cu experiență să rămână mai mult timp în sistem.

Cum vrea MApN să transforme pensionările amânate în bani în plus pentru militari

În construcția bugetului pentru anul 2026, Ministerul Apărării a inclus sumele necesare pentru militarii care îndeplinesc condițiile de pensionare, susțin sursele STIRIPESURSE.RO. Totodată, au fost prevăzuți bani și pentru cei care ar urma să fie angajați în locul lor.

În aceste condiții, militarii ar putea alege să își continue activitatea și să amâne pensionarea. Astfel, Ministerul Apărării ar putea face economii importante. Planul este ca aceste sume să nu fie pierdute. Ele ar urma să fie transformate în stimulente financiare acordate celor care rămân în sistem.

„Pentru Ministerul Apărării, dacă un om rămâne să lucreze în continuare, în loc să iasă la pensie, se face o economie. Acei bani nu vor fi mutați în altă parte, ci vor fi transformați în stimulent financiar pentru oamenii care, fără să fie forțați, ar decide să rămână în sistem. Sunt diverse scenarii.

În proiecția de buget sunt incluși oamenii care se pensionează și cei care urmează să fie angajați. Dacă oamenii nu se mai pensionează, rămân mai mulți bani pe care îi transformăm în stimulente”, au precizat sursele.