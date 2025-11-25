B1 Inregistrari!
Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent

25 nov. 2025, 18:02
Foto: ro.wikipedia.org
Cuprins
  1. Ce sinonime afișează dicționarele pentru cuvântul „femeie”
  3. Ce caracteristici asociază DEX Online cu cuvântul „femeie”
  4. Câte fete și femei din România s-au confruntat cu forme de abuz

Academia Română a primit o solicitare pentru schimbarea definiției din DEX  a cuvântului „femeie”. Când vine vorba de sinonime, dicționare încă listează cuvinte sau expresii peiorative pentru cuvântul „femeie”, ceea ce nu face decât să sublinieze, încă o dată, tendința misogină din spațiul public românesc. Inițiativa de modificare a definiției aparține ONG-ului World Vision România și marchează totodată, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. 

Ce sinonime afișează dicționarele pentru cuvântul „femeie”

Potrivit comunicatului publicat de World Vision România, dicționarele de sinonime asociază cuvântul „femeie” cu „nevastă, muiere, femeie de serviciu”. Lista poate continua cu „femeie publică”, mai exact „cocotă, prostituată” și alți termeni similari.

Nu aceeași abordare o au dicționarele și când vine vorba de cuvântul „bărbat”. Potrivit aceluiași ONG, asocierea din dicționare are loc cu termeni de genul „bărbat adevărat, voinic, curajos sau om în toată firea”.

World Vision România face apel la Academia Română să actualizeze definițiile asociate cuvântului „femeie”, astfel încât să reflecte realitatea prezentă și să respecte egalitatea de gen.

„Dacă vrem o Românie în care fetele și femeile sunt respectate, trebuie să începem cu fundamentul culturii: cuvântul. O definiție nu este un detaliu tehnic. Este cel mai simplu mod în care înțelegem și exprimăm un concept. Și acest lucru trebuie să reflecte respect, nu stereotipuri”, a precizat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România, potrivit Mediafax.

Ce caracteristici asociază DEX Online cu cuvântul „femeie”

DEX Online rupe lanțul toxic al definițiilor și sinonimelor peiorative, astfel că, împreună cu ONG-ul, a introdus „femeie” în proiectul „cuvântul din vitrină”. Termenul care descrie persoanele de gen feminin este acum asociat cu caracteristici precum „curajoasă, hotărâtă, determinată, înțeleaptă, inteligentă, puternică, fermă, vizionară, empatică”.

Inițiativa World Vision România nu este doar despre schimbarea unui termen, ci și despre înrădăcinarea unor idei despre ceea ce înseamnă, cu adevărat, să fii femeie, despre independență și forță.

Câte fete și femei din România s-au confruntat cu forme de abuz

Inițiativa are la bază statistici de-a dreptul îngrijorătoare despre abuzurile la care sunt supuse femeile și fetele din România. Potrivit ONG-ului, peste 5 din 10 fete și 4 din 10 băieți cunosc adolescente care au fost supuse unor forme de abuz.

„Fetele raportează într-o proporție de aproape 90% experiențe precum atingeri neconsimțite, presiune fizică, intimidări sau comentarii sexuale, iar băieții confirmă la rândul lor că astfel de situații se întâmplă frecvent în comunitățile lor. Deși 57% dintre băieți declară că se identifică cu valorile mișcării feministe, doar 8% ar interveni activ în apărarea unei fete agresate”, arată sursa citată.

Diferențele de gen se schimbă și în școlile din România. Potrivit World Vision România, mai mult de 6 eleve din 10 se simt judecate pentru felul în care se îmbracă, iar mai mult de 4 dintre acestea percep o presiune constantă de a arăta perfect.

„Nu putem vorbi despre prevenirea violenței dacă ignorăm modul în care societatea definește femeia. Cuvintele nu sunt neutre. Ele pot răni, pot limita și pot valida mentalități care, în forme grave, duc la abuz. Avem nevoie ca instituțiile care stabilesc normele limbii române să reflecte realitatea prezentului, nu prejudecăți”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

