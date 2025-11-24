B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM

Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 15:35
Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Curtea de Apel București respinge legea lui Bolojan
  2. Bolojan așteaptă avizul CSM

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, luni, cu o majoritate covârşitoare, noul proiect al legii pensiilor magistraților. Judecătorii s-au reunit într-o adunare generală pentru a-și expune punctul de vedere pe proiect.

Curtea de Apel București respinge legea lui Bolojan

Magistrații reuniți în Adunarea Generală au decis să respingă proiectul de lege a pensiilor magistraților. Potrivit unui comunicat de presă, Curtea de Apel București va susține demersurile CSM pe acest subiect.

„Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 de judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenţi fiind în susţinerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a anunțat CAB într-un comunicat de presă.

Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pentru luni şi marţi, adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor. CSM dorește să afle punctul de vedere al structurilor din teritoriu înainte de a emite avizul pe legea pensiilor magistraţilor.

După ce instanţele judecătoreşti şi parchetele îşi vor exprima poziţia, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul iniţiat de Guvernul Bolojan.

Bolojan așteaptă avizul CSM

România are termen până pe 28 noiembrie să îndeplinească jalonul din PNRR privind pensiile speciale. În caz contrar țara noastră riscă să piardă 231 milioane de euro. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe legea pensiei fără să dețină avizul CSM, iar actul normativ a fost respins la CCR. Curtea de Apel București este prima instanță care și-a prezentat punctul de vedere.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională, cu mare întârziere. Deși actul normativ nu a suferit modificări, procedând astfel, Ilie Bolojan caută să pună presiune pe CSM să acorde avizul într-un termen foarte scurt. Conform legii Consiliul are la dispoziție 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Premierul a anunțat că intenționează să-și asume răspunderea pe acest proiect, din nou, joi sau vineri. Acest lucru se va întâmpla în condițiile în care CSM va trasmite avizul.

