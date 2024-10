Un pădurar din Mehedinți a fost bătut de un hoț de lemne. Victima a tras focuri de armă pentru a se apăra

Un a fost bătut de un hoț de lemne, într-o pădure din județul Mehedinți. Pădurarul a încercat să se apere prin câteva focuri de armă pe care le-a tras drept avertisment.

Romsilva a deschis o anchetă în urma incidentului

„În timp ce mă aflam în patrulă silvică în cantonul ce-l am în gestiune am surprins pe numitul Sebastian Gheorghe în timp ce tăia arbori din fondul forestier național de stat. L-am avertizat să stea pe loc, acesta a refuzat, am tras foc de armă în aer. Ulterior acesta a luat-o la fugă luând-o după el trăgând alte focuri de avertisment, acesta neoprindu-se nici după următoarele două-trei focuri mai rău întorcând-se asupra mea și lovindu-mă cu un par pe mână și în cap”, a declarat pădurarul, conform

Nu este prima dată când hoțul de lemne atacă pădurarii

Sorin Nicolicioiu, director la Direcția Silvică Mehedinți a declarat că „nu este prima dată când acest infractor ne pune probleme atât nouă, cât și polițiștilor din zonă. De mai multe ori ne-a tăiat cauciucurile, și ni s-au distrus cauciucurile la mașini. Furturile sunt repetate acolo”.

„Poliția orașului Strehaia a fost sesizată de un bărbat de 39 de ani, în cadrul Ocolului Silvic Orcova, cu privire la faptul că ar fi fost agresat de un alt bărbat, de 54 de ani.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul poliției orașului Strehaia, care, din cercetările efectuate, au stabilit că bărbatul de 39 de ani, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în localitatea Cremenea, ar fi observat cu bărbatul de 54 de ani taie material lemnos, iar în momentul în care a încercat să intervină ar fi fost amenințat și lovit de acesta din urmă”, a informat purtătoarea de cuvânt a IPJ Mehedinți, Gabriela Ciocioană.