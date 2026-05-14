Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 12:11
sursă foto: X/Globe Eye News
Emmanuel Macron și Brigitte Macron au fost protagoniștii unui moment controversat anul trecut, când președintele a fost pălmuit de soția sa.

Potrivit unor noi dezvăluiri, tensiunile din cuplul prezidențial au apărut după ce au fost descoperite mesaje considerate prea apropiate între președinte și actrița iraniană Golshifteh Farahani, scrie publicația franceză Le Parisien.

Ce s-a întâmplat între Emmanuel Macron și Brigitte în Vietnam

În mai 2025, camerele de filmat au surprins un incident neașteptat pe aeroportul din Hanoi. În imagini, Prima Doamnă părea că îl împinge pe președinte peste față, gest care a fost interpretat rapid de presă ca fiind o palmă.

La acel moment, oficialii au susținut că totul a fost doar o glumă între soți pentru a se relaxa înaintea vizitei.

„A fost un moment în care președintele și soția sa se relaxau pentru ultima dată înainte de începerea călătoriei, glumind”, a declarat un apropiat al lui Emmanuel Macron pentru presă.

Ulterior, Macron a încercat să oprească speculațiile:

„Eu și soția mea glumeam doar, așa cum facem adesea. Toată lumea trebuie să se calmeze”.

Cine este actrița care a provocat tensiuni între prezidențial

Jurnalistul Florian Tardif susține în cartea sa că adevărata cauză a disputei a fost relația „platonică” a președintelui cu actrița Golshifteh Farahani.

Autorul afirmă că cei doi au schimbat mesaje prin care Macron îi transmitea actriței că o găsește „foarte drăguță”. Scandalul ar fi izbucnit chiar în avion, după ce soția președintelui ar fi văzut mesajele.

„Asta mi s-a spus în repetate rânduri de către cei apropiați. Această situație a dus la tensiuni în cadrul cuplului, ceea ce a dus la dezvăluirea publică a acestei scene private”, a declarat Florian Tardif pentru RTL.

Ce spun apropiații despre incident

Apropiații Primei Doamne au respins categoric aceste acuzații și au precizat că aceasta nu verifică niciodată telefonul soțului său.

Aceștia susțin că relatarea jurnalistului este falsă și că incidentul din Vietnam nu a avut nicio legătură cu vreo gelozie.

„Brigitte Macron a negat categoric această relatare direct autoarei pe 5 martie, specificând că nu se uită niciodată la telefonul mobil al soțului ei”, a declarat anturajul Primei Doamne.

