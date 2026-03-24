Un pod din România s-a prăbuşit. Circulația este blocată complet. Ce au transmis autoritățile

Ana Maria
24 mart. 2026, 14:44
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Un pod s-a prăbușit complet. Ce spun autoritățile despre situația din teren
  2. Ce restricții au fost impuse și ce riscă cei care nu le respectă
  3. Ce rută alternativă pot folosi șoferii pentru a ocoli zona respectivă

Un incident grav a avut loc marți, după ce un pod s-a prăbușit complet. Este vorba despre podul situat pe drumul comunal DC 33A, care face legătura între județele Covasna și Brașov. Autoritățile au anunțat că structura s-a surpat în totalitate pe tronsonul dintre Ariușd și Bod, iar în prezent zona nu mai poate fi traversată în siguranță.

Un pod s-a prăbușit complet. Ce spun autoritățile despre situația din teren

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au transmis că accesul este imposibil în zona afectată.

”Inspectoratul de poliţie Judeţean Covasna informează că podul situat pe DC 33A, între Ariuşd şi Bod (jud. Braşov) s-a surpat în totalitate, iar starea în care se află în prezent face imposibil accesul”, a transmis IPJ Covasna.

În aceste condiții, polițiștii și autoritățile locale au intervenit pentru delimitarea și securizarea perimetrului.

Ce restricții au fost impuse și ce riscă cei care nu le respectă

Circulația rutieră este complet restricționată pe acest segment de drum, iar zona a fost semnalizată corespunzător cu indicatoare de interzicere a accesului.

Oamenii legii îi avertizează atât pe șoferi, cât și pe pietoni să respecte măsurile impuse.

”Rugăm conducătorii auto să nu ignore barierele sau semnalizarea instalată şi atragem atenţia că restricţia se adresează şi pietonilor. Pentru siguranţa tuturor, cetăţenii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor aflaţi în teren”.

Ce rută alternativă pot folosi șoferii pentru a ocoli zona respectivă

Pentru a evita zona afectată, autoritățile recomandă utilizarea unei rute ocolitoare. Șoferii pot circula pe DJ 103, pe traseul Araci-Bod, până la remedierea situației, conform Antena 3 CNN.

IPJ Covasna a anunțat că administratorul drumului a fost informat și urmează să fie luate măsuri pentru restricționarea oficială a circulației, dar și pentru securizarea completă a zonei afectate.

În perioada următoare, autoritățile vor evalua situația și vor decide intervențiile necesare pentru refacerea podului.

Citește și...
UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
Eveniment
UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
Eveniment
Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii
Eveniment
Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii
Carnea de miel devine un lux de Paște în 2026. Cât costă kilogramul: „Prețul pentru cumpărător este mare”
Eveniment
Carnea de miel devine un lux de Paște în 2026. Cât costă kilogramul: „Prețul pentru cumpărător este mare”
România, pași importanți în infrastructura medicală pentru pacienții cu arsuri severe. Ce a transmis Rogobete
Eveniment
România, pași importanți în infrastructura medicală pentru pacienții cu arsuri severe. Ce a transmis Rogobete
Pare un simplu hobby, dar îți poate schimba complet modul în care gândești și simți. Puțini știu cât de puternic este scrisul
Eveniment
Pare un simplu hobby, dar îți poate schimba complet modul în care gândești și simți. Puțini știu cât de puternic este scrisul
Un șofer român a fost ucis în Spania după ce a surprins un furt de motorină în parcare
Eveniment
Un șofer român a fost ucis în Spania după ce a surprins un furt de motorină în parcare
Peste 1000 de mineri protestează în fața Guvernului. Câți oameni ar urma să fie dați afară de la 1 aprilie (VIDEO)
Eveniment
Peste 1000 de mineri protestează în fața Guvernului. Câți oameni ar urma să fie dați afară de la 1 aprilie (VIDEO)
CFR Călători anunță cum vor circula trenurile după trecerea la ora de vară. Vezi ce se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
Eveniment
CFR Călători anunță cum vor circula trenurile după trecerea la ora de vară. Vezi ce se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
Parcagiii de ocazie, în vizorul autorităților. Amenzi de peste 22.000 de lei în Capitală
Eveniment
Parcagiii de ocazie, în vizorul autorităților. Amenzi de peste 22.000 de lei în Capitală
