Un incident grav a avut loc marți, după ce un pod s-a prăbușit complet. Este vorba despre podul situat pe drumul comunal DC 33A, care face legătura între județele Covasna și Brașov. Autoritățile au anunțat că structura s-a surpat în totalitate pe tronsonul dintre Ariușd și Bod, iar în prezent zona nu mai poate fi traversată în siguranță.

Un pod s-a prăbușit complet. Ce spun autoritățile despre situația din teren

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean au transmis că accesul este imposibil în zona afectată.

”Inspectoratul de poliţie Judeţean Covasna informează că podul situat pe DC 33A, între Ariuşd şi Bod (jud. Braşov) s-a surpat în totalitate, iar starea în care se află în prezent face imposibil accesul”, a transmis IPJ Covasna.

În aceste condiții, polițiștii și autoritățile locale au intervenit pentru delimitarea și securizarea perimetrului.

Ce restricții au fost impuse și ce riscă cei care nu le respectă

Circulația rutieră este complet restricționată pe acest segment de drum, iar zona a fost semnalizată corespunzător cu indicatoare de interzicere a accesului.

Oamenii legii îi avertizează atât pe șoferi, cât și pe pietoni să respecte măsurile impuse.

”Rugăm conducătorii auto să nu ignore barierele sau semnalizarea instalată şi atragem atenţia că restricţia se adresează şi pietonilor. Pentru siguranţa tuturor, cetăţenii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor aflaţi în teren”.

Ce rută alternativă pot folosi șoferii pentru a ocoli zona respectivă

Pentru a evita zona afectată, autoritățile recomandă utilizarea unei rute ocolitoare. Șoferii pot circula pe DJ 103, pe traseul Araci-Bod, până la remedierea situației, conform .

IPJ Covasna a anunțat că administratorul drumului a fost informat și urmează să fie luate măsuri pentru restricționarea oficială a circulației, dar și pentru securizarea completă a zonei afectate.

În perioada următoare, autoritățile vor evalua situația și vor decide intervențiile necesare pentru refacerea podului.