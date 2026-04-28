UPDATE: Poliția elenă a arestat marți un bărbat în vârstă de 89 de ani, suspectat de deschiderea focului în cele două locuri din Atena, transmit agențiile de presă ANA și .

După mai multe ore de urmărire, bărbatul a fost depistat de autorități într-un hotel din apropierea autogării Patras și avea asupra sa o armă, relatează postul de televiziune ERT. Patras este al treilea oraș ca mărime din Grecia și se află la peste 200 de kilometri de Atena.

Potrivit informațiilor, suspectul prezintă probleme de sănătate mintală, acesta fiind internat în 2018 într-o clinică de psihiatrie.

Știrea Inițială:

Autoritățile din Grecia caută un bărbat de 89 de ani suspectat că a deschis focul în două clădiri din centrul Atenei. Atacurile au provocat rănirea mai multor persoane și au declanșat o amplă operațiune a poliției în capitala elenă.

Cum au început atacurile armate din Atena

Primul incident a avut loc în cartierul Kerameikos, într-o clădire unde funcționează birourile Fondului Național de Asigurări Sociale. Suspectul ar fi intrat în instituție având o pușcă ascunsă sub haină.

Potrivit responsabililor citați de presa locală, bărbatul i-ar fi strigat unui angajat să se ferească înainte să tragă. Glonțul a lovit însă o altă persoană aflată în apropiere. Victima a fost rănită la nivelul picioarelor și transportată rapid la spital. Primele informații arată că angajatul nu ar fi fost ținta directă a atacului.

Unde a mers suspectul

După incidentul din Kerameikos, bărbatul s-ar fi deplasat către o a doua locație aflată la câțiva kilometri distanță, în zona Ambelokipi. Acolo, suspectul ar fi ajuns la o clădire a tribunalului din , unde a tras din nou. Presa internațională relatează că în urma celui de-al doilea au fost rănite alte persoane.

Conform , patru femei care lucrau în cadrul instanței au suferit răni ușoare, provocate de ricoșeuri sau fragmente rezultate după focurile trase.

Ce detalii au apărut despre comportamentul atacatorului

Martori citați de presa elenă au relatat că suspectul părea calm în timpul deplasării și după incident. Imagini de supraveghere difuzate de televiziunea publică ar arăta bărbatul ieșind pe jos din clădire.

Un martor a declarat: „Am văzut totul… trăgea spre pământ”, transmite agenția elenă ANA. Anchetatorii verifică inclusiv ipoteza potrivit căreia acesta ar fi luat un taxi spre a doua locație.

În timpul atacului de la tribunal, bărbatul ar fi aruncat pe podea mai multe plicuri cu documente. Potrivit unor relatări, el ar fi sugerat că acelea reprezentau motivele gestului său, relatează Ziare.com.

Cum este descris bărbatul și ce fac acum autoritățile

Suspectul este descris ca un bărbat înalt și slab, purtând un trenci albastru sub care ascundea arma. Poliția elenă continuă căutările și menține un dispozitiv consistent în ambele zone vizate. Până la acest moment, motivul exact al atacurilor nu a fost stabilit oficial. Ancheta se concentrează atât pe traseul suspectului, cât și pe eventuale nemulțumiri personale.

Violența armată este relativ rară în Grecia, unde deținerea armelor este permisă, însă reglementată strict. Tocmai de aceea, cazul a produs puternice reacții publice.