Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport". Cum vrea să atace decizia la CJUE

Iulia Petcu
28 apr. 2026, 17:21
Sursa Foto: Hepta / @Zuma Press / Philipp Von Ditfurth
Cuprins
  1. Ce a decis Parlamentul European în cazul Dianei Șoșoacă
  2. De ce spune eurodeputata că situația are precedente
  3. La ce intervenții se așteaptă Diana Șoșoacă
  4. Cum vrea să conteste hotărârea la CJUE
  5. Ce acuzații lansează privind ridicările de imunitate

Diana Șoșoacă a reacționat după votul din Parlamentul European prin care i-a fost ridicată imunitatea pentru zece solicitări formulate de Parchetul General. Eurodeputata spune că va contesta decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și susține că se așteaptă la măsuri imediate după revenirea în țară.

Ce a decis Parlamentul European în cazul Dianei Șoșoacă

Parlamentul European a aprobat marți ridicarea imunității pentru zece dintre cele unsprezezece cereri transmise de autoritățile judiciare române. O solicitare a fost respinsă, potrivit declarațiilor făcute după vot.

Legislativul comunitar „a ridicat imunitatea pe zece solicitări ale Parchetului General şi a respins ridicarea imunităţii pe declaraţii şi opinii politice din Parlamentul European. Ceea ce înseamnă că, pentru identitate de raţiune, ar fi trebuit să se respingă ridicarea imunităţii pentru declaraţiile şi opiniile politice din Parlamentul României, că legea este aceeaşi peste tot. Ce a făcut Parlamentul European? Ne spălăm pe mâini. Ceea ce e în Parlamentul European nu permitem să se investigheze, dacă avem noi vreo problemă, o sancţionăm noi, dar niciodată declaraţiile din Parlamentul European nu pot fi supuse controlului judiciar, iar ceea ce este în România treaba voastră, că-i dictatura voastră”, a declarat Şoşoacă pentru presa din România la ieşirea din plen după sesiunea de vot, conform AGERPRES.

De ce spune eurodeputata că situația are precedente

Politiciana a legat actualul moment de mai multe episoade controversate din ultimii ani, pe care le consideră semnale ale unui climat tensionat.

„Sunt precedentul 5 octombrie 2024, care a fost anularea constituţiei României, anularea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. S-a ajuns la 6 decembrie 2024, anularea alegerilor, ceea ce nu s-a întâmplat nicăieri în lumea asta, neconstituţional, nelegal. Am avut respingere de candidatură de două ori, sunt singura respinsă de Curtea Constituţională, celălalt a fost doar de BEC”, a spus eurodeputata din grupul Neafiliaţilor.

Ea a amintit și episoadele legate de candidaturile respinse, susținând că este singura persoană respinsă de Curtea Constituțională în acest context.

La ce intervenții se așteaptă Diana Șoșoacă

După votul din plen, Diana Șoșoacă a declarat că dosarul ar putea fi retransmis rapid către Parchetul General. Potrivit acesteia, procedurile pot avansa într-un interval scurt.

„Ce se întâmplă acum? Avem o parte pentru care a fost ridicată imunitatea, se va transmite probabil în 48 de ore către Parchetul General, iar Parchetul General a cerut ridicarea imunităţii pentru percheziţie, reţinere, arestare şi control judiciar. Astea sunt motivele pe care le-a invocat Parchetul General. Deci, joi noaptea, când ne întoarcem cu toţii, s-ar putea să fiţi cu camerele deschise pentru că s-ar putea să mă ridice (…)”, a spus Şoşoacă în faţa sălii de plen de la Strasbourg, potrivit stiripesurse.ro.

Întrebată direct dacă se așteaptă la acest scenariu, răspunsul ei a fost scurt: „tot ce-i posibil”.

Cum vrea să conteste hotărârea la CJUE

„În România tot ce înseamnă politică e show. Problema este că şi-au bătut joc de lege şi legea nu poate fi show. Legea este lege. Dura lex sed lex. Ceea ce voi face eu acuma: mă voi duce în cabinet şi voi ataca la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) această decizie. Am deja toate actele preparate şi voi ataca”, a afirmat ea.

Şoşoacă a spus că avocata se va prezenta la Luxemburg la sediul CJUE, „unde vom ataca cum au atacat mulţi parlamentari, nu ridicări de imunităţi, dar au avut şi alte probleme”.

Ce acuzații lansează privind ridicările de imunitate

Șoșoacă susține că actuala legislatură a Parlamentului European a accelerat procedurile privind imunitățile, comparativ cu mandatul precedent.

„Ceea ce se întâmplă însă acum în Parlamentul European în această a 10-a legislatură este fără precedent. Am făcut un istoric al ridicărilor de imunităţi din Parlamentul European. Deci la momentul ăsta avem 50 de ridicări de imunităţi în aproape 2 ani. În legislatura anterioară au fost 50 în 5 ani. Şi dacă o să vă uitaţi pe rapoartele tuturor celor cărora li s-a ridicat imunitatea a fost vorba de ce au scris pe Facebook, opinii pe TikTok, ce au zis într-un live, ce au zis la tribuna parlamentelor lor. Ceea ce înseamnă că drepturile şi libertăţile fundamentale art. 9, 10 şi 11 CEDO şi Carta drepturilor a Organizaţiei Naţiunilor Unite în acest moment au rămas fără efect. Pentru că nu mai avem lege”, a declarat eurodeputata.

Ea susţine că este un abuz faptul că a fost deja chemată la Parchet, „deşi nu mi se ridicase imunitatea şi nu aveau voie nici să mă ancheteze, nici să-mi ceară expertize, nici să-mi ceară să dau declaraţii, nici să vină acasă după mine, nu aveau voie să facă nimic din lucrul ăsta”.

„Deci s-au încălcat oricum toate regulile. Eu am sesizat toate organismele internaţionale, am sesizat şi Organizaţia Naţiunilor Unite, pe comisarul care se ocupă de drepturile omului, am sesizat toate instituţiile din Uniunea Europeană, însă, din păcate, asistăm la o degradare politică şi a dreptului, pentru că în acest moment, orice spui poate fi supus unei anchete”, a acuzat Diana Iovanovici Şoşoacă.

