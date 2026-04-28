Un atac terorist a fost dejucat în capitala Austriei, la Viena. Un tânăr austriac a recunoscut că a planificat o acțiune ce urma să se încheie într-o baie de sânge la un al cântăreței Taylor Swift programat în 2024.

Concert vizat de un atac terorist

La Wiener Neustadt, de lângă Viena, a început procesul unui tânăr radicalizat, în vârstă de 21 de ani, acuzat că a planificat un atac terorist la un concert al cântăreței din 2024. Acest atentat a fost dejucat în ultima clipă care l-au arestat pe tânăr, Beran A., la data de 7 august 2024, cu o zi înainte de concert. Vedeta pop americană urma să susțină trei spectacole în capital Austriei, însă au fost anulate, spre dezamăgirea fanilor.

Despre Beran A, procurorii susțin că a jurat loialitate grupării . El este acuzat că, alături de un cetățean slovac Arda K, ar fi planificat mai multe atentate în Orientul Mijlociu. Acestea nu au fost comise, însă. Totodată, tânărul este acuzat că l-a ajutat pe un al treilea bărbat, arestat sub suspiciunea de a fi comis un atac cu cuțitul la Mecca.

La proces, Beran A. a recunoscut că a plănuit un atac terorist, informează DPA. De origine din Macedonia de Nord, tânărul a declart că, până la jumătatea anului 2023, nu a fost un musulman radical. El a relatat că s-a schimbat până în ianuarie 2024, după ce a intrat în contact cu anumiţi islamişti. De altfel, anterior, avocata tânărului a confirmat că acesta va recunoaște faptele pentru care este acuzat.

„El pledează vinovat pentru întreaga chestiune legată de Taylor Swift”, a declarat avocata lui Beran A, Anna Mair,

Acuzațiile formulate de procurori în acest caz

Potrivit Biroului Procuraturii din Austria, tânărul a plănuit să comită un atac terorist cu puţin timp înaintea celor trei concerte pe care urma să le susțină Taylor Swift, în august 2024. Anchetatorii au arătat că el finalizase o mare parte a unui mecanism exploziv cu şrapnel, pe care voia să o folosească în timpul atacului.

Ținta erau fanii artistei, participanți la concert. Aceștia se reuniseră, în număr mare, în fața locației unde urma să aibă locul spectacolul, stadionul din Viena.

Potirivit anchettorilor, Beran A ar fi obținut instrucțiuni online despre fabricarea bombelor cu șrapnel și că a produs o cantitate mică de peroxid de triacetonă. De asemenea a fost acuzat că a încercat să cumpere ilegal arme pentru atacul planificat. Dosarul penal conține acuzații de diverse infracțiuni asociate terorismului, precum și de apartenența la o organizație criminală și de amenințare în formă agravată.

În cazul în care va fi condamnat, tânărul riscă între 10 și 20 de ani de închisoare.