Antonia a reacționat dur pe , după ce melodia lansată de fiii săi, Dominic și Akim, a stârnit un val de comentarii negative din partea publicului.

Antonia a reacționat pe rețelele sociale. Ce mesaj a transmis

a ales să nu intre în discuții contradictorii cu cei care i-au criticat copiii, și a preferat să publice un text pe social-media.

Mesajul, postat pe platforma TikTok, a fost interpretat ca un răspuns direct pentru toți cei care au judecat versurile piesei „Fraților Velea”.

„Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Gândește ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”, a scris aceasta în mediul online.

De ce noua piesă a celor doi copii a stârnit atât de multă controversă

Nemulțumirea publicului a pornit de la versurile noii melodii, pe care mulți le-au considerat total nepotrivite pentru vârsta lui Dominic (11 ani) și a lui Akim (9 ani).

Părinții din mediul online au fost șocați de faptul că cei doi copii cântă despre cluburi, bani furați de la mamă, fete „belele” și vacanțe exotice. Iată o parte din versurile care au declanșat scandalul:

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa (…) Shakalaka, fata asta e belea / Vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize / Ia bani de la mami și plecăm în Caraibe”.

Ce zic internauții care iau apărarea familiei Velea

Deși valul de critici a fost unul uriaș, există și voci care le iau apărarea micuților, susținând că melodia trebuie privită doar ca un act artistic, nu ca o realitate. Aceștia consideră că sunt niște reacții exagerate și că cei doi băieți sunt doar la început de drum.