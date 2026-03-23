Un polițist de frontieră a fost rănit în timpul unei intervenții desfășurate în Sighetu Marmației, după ce un bărbat suspectat de contrabandă a devenit violent și l-a mușcat de mână. Incidentul a avut loc în cadrul unei acțiuni organizate pentru combaterea traficului ilegal de țigări, potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Urmărire în trafic și intervenție în teren

Conform datelor oficiale, polițiștii de frontieră au încercat să oprească în trafic o dubă pentru verificări de rutină. Șoferul nu a respectat semnalele agenților și a accelerat, încercând să evite controlul, scrie Adevărul.

A urmat o scurtă urmărire, în urma căreia bărbatul a abandonat vehiculul și a fugit pe un câmp din apropiere. Polițiștii au pornit imediat în urmărirea acestuia și au reușit să-l ajungă din urmă după câteva minute.

Suspect agresiv în momentul imobilizării

În momentul în care agenții au încercat să-l imobilizeze, suspectul a devenit extrem de agresiv și a opus rezistență. Potrivit relatărilor din presa locală, acesta a reacționat violent, încercând să scape cu orice .

În timpul intervenției, bărbatul l-a mușcat de mână pe unul dintre polițiști, provocându-i o rană care a necesitat îngrijiri medicale. Un alt agent a intervenit pentru a-l ajuta pe colegul său și pentru a finaliza imobilizarea suspectului.

La scurt timp după incident, la fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță. Polițistul rănit a primit îngrijiri medicale și se află în prezent sub tratament, fără ca viața să îi fie pusă în pericol.

Țigări de contrabandă, descoperite în dubă

După reținerea suspectului, polițiștii au verificat vehiculul abandonat. În interior au fost găsite țigări de contrabandă în valoare de aproximativ 100.000 de euro, ceea ce confirmă suspiciunile inițiale ale anchetatorilor.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, dar și pentru infracțiuni legate de contrabandă.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care a avut loc incidentul, precum și pentru a verifica dacă suspectul face parte dintr-o rețea mai amplă de trafic ilegal.