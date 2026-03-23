Guvernul declară situație de criză! Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți determină reacții rapide la nivel guvernamental. Premierul Ilie Bolojan a convocat, la Palatul Victoria, o ședință de lucru dedicată analizării situației de pe piața combustibililor și identificării unor soluții urgente pentru limitarea efectelor asupra economiei și populației.

În urma discuțiilor, autoritățile au decis adoptarea unei ordonanțe de urgență chiar în cursul zilei de mâine, prin care va fi declarată oficial o stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Ce înseamnă declararea stării de criză pe piața carburanților

Potrivit deciziilor luate, măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă inițială de 6 luni. Dacă situația o va impune, acestea vor putea fi prelungite succesiv, în etape de maximum 3 luni, potrivit unui

Scopul principal este reducerea presiunii asupra prețurilor și protejarea consumatorilor, în contextul scumpirilor tot mai accentuate din ultimele săptămâni.

Guvernul declară situație de criză! Ce măsuri concrete pregătește Guvernul

Printre cele mai importante decizii se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină și motorină, măsură care se va aplica pe întreg lanțul economic, de la producție până la vânzarea finală.

De asemenea, exporturile și livrările intracomunitare de carburanți vor putea fi realizate doar cu acordul scris al Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerul Energiei.

O altă măsură vizează reducerea cantității de biocarburant din benzină, cu scopul de a diminua prețul final suportat de consumatori.

Guvernul declară situație de criză! Cine va monitoriza piața carburanților

Autoritățile au anunțat că monitorizarea permanentă a pieței va fi realizată de , Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, alături de Consiliul Concurenței.

Instituțiile vor evalua constant evoluția pieței și vor propune, dacă va fi necesar, noi măsuri pentru stabilizarea situației.

Cine a participat la ședința de la Palatul Victoria

La întâlnirea convocată de premier au participat mai mulți oficiali de rang înalt, printre care vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și ministrul Economiei Irineu Darău, alături de reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

Redăm, mai jos, comunicatul oficial al Guvernului:

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

La întâlnirea de lucru au fost prezenți și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.”