Acasa » Eveniment » Un șofer român a fost ucis în Spania după ce a surprins un furt de motorină în parcare

Un șofer român a fost ucis în Spania după ce a surprins un furt de motorină în parcare

Selen Osmanoglu
24 mart. 2026, 13:55
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Căutarea și capturarea făptașului
  3. Riscuri pentru șoferii de TIR
  4. Reacții și recomandări

Un șofer român și-a pierdut viața într-o parcare pentru TIR-uri din apropierea orașului Zaragoza, Spania, după ce a încercat să oprească un individ care încerca să-i fure motorina. Hoțul l-a accidentat mortal cu propriul camion, iar autoritățile spaniole l-au prins la 45 de kilometri distanță de locul tragediei.

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc noaptea, într-o parcare destinată camioanelor, unde șoferul român și soția sa se odihneau în cabină. În jurul orei 4 dimineața, bărbatul a auzit zgomote în zona rezervorului camionului său. Coborând pentru a verifica ce se întâmplă, acesta a surprins un individ care încerca să îi sustragă motorina, conform Știrile ProTv.

În încercarea de a-l opri, hoțul s-a urcat în camionul victimei și l-a accidentat mortal, provocându-i răni incompatibile cu viața. Soția șoferului a sunat imediat după ajutor, dar medicii nu au mai putut salva viața bărbatului, care a decedat la fața locului. Incidentul a provocat șoc printre șoferii români și comunitatea locală.

Căutarea și capturarea făptașului

Polițiștii spanioli au declanșat imediat căutările făptașului și l-au capturat la 45 de kilometri de locul faptei. Până în prezent, autoritățile nu au dezvăluit vârsta și naționalitatea suspectului.

Individul este anchetat pentru omor și furt, iar autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte ale tragediei, inclusiv motivele și modul în care a reușit să fugă inițial.

Riscuri pentru șoferii de TIR

Acest caz readuce în atenție pericolele cu care se confruntă șoferii de camion pe timpul nopții, mai ales în parcările izolate. Furturile de motorină și atacurile asupra șoferilor pot avea consecințe tragice, iar experții în securitate rutieră subliniază necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție și supraveghere.

Parcările bine iluminate, camerele de supraveghere și comunicarea rapidă cu autoritățile sunt recomandate pentru prevenirea unor astfel de incidente. Autoritățile spaniole reamintesc șoferilor să fie vigilenți și să raporteze imediat orice comportament suspect.

Reacții și recomandări

Incidentul a stârnit emoții puternice în rândul comunității românești din Spania și printre transportatorii internaționali. Specialiștii recomandă ca șoferii să evite să doarmă în parcări izolate și să fie precauți atunci când observă persoane în apropierea vehiculului lor.

Autoritățile insistă asupra importanței informării continue și colaborării cu poliția pentru a preveni astfel de tragedii pe viitor.

Citește și...
UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
Eveniment
UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
Eveniment
Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii
Eveniment
Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii
Un pod din România s-a prăbuşit. Circulația este blocată complet. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Un pod din România s-a prăbuşit. Circulația este blocată complet. Ce au transmis autoritățile
Carnea de miel devine un lux de Paște în 2026. Cât costă kilogramul: „Prețul pentru cumpărător este mare”
Eveniment
Carnea de miel devine un lux de Paște în 2026. Cât costă kilogramul: „Prețul pentru cumpărător este mare”
România, pași importanți în infrastructura medicală pentru pacienții cu arsuri severe. Ce a transmis Rogobete
Eveniment
România, pași importanți în infrastructura medicală pentru pacienții cu arsuri severe. Ce a transmis Rogobete
Pare un simplu hobby, dar îți poate schimba complet modul în care gândești și simți. Puțini știu cât de puternic este scrisul
Eveniment
Pare un simplu hobby, dar îți poate schimba complet modul în care gândești și simți. Puțini știu cât de puternic este scrisul
Peste 1000 de mineri protestează în fața Guvernului. Câți oameni ar urma să fie dați afară de la 1 aprilie (VIDEO)
Eveniment
Peste 1000 de mineri protestează în fața Guvernului. Câți oameni ar urma să fie dați afară de la 1 aprilie (VIDEO)
CFR Călători anunță cum vor circula trenurile după trecerea la ora de vară. Vezi ce se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
Eveniment
CFR Călători anunță cum vor circula trenurile după trecerea la ora de vară. Vezi ce se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
Parcagiii de ocazie, în vizorul autorităților. Amenzi de peste 22.000 de lei în Capitală
Eveniment
Parcagiii de ocazie, în vizorul autorităților. Amenzi de peste 22.000 de lei în Capitală
