Forțelor Aeriene Israeliene: 200 de aeronave au fost implicate în atacurile asupra Iranului / Mai mulți oficiali de rang înalt au fost uciși (VIDEO)

Peste 200 de avioane ale Forțelor Aeriene Israeliene au fost implicate în atacurile de deschidere asupra Iranului în această dimineață devreme, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, într-o conferință de presă.

El spune că avioanele de vânătoare au lansat peste 330 de muniții asupra a aproximativ 100 de ținte în timpul atacurilor, potrivit .

Defrin confirmă, de asemenea, că Israelul a ucis mai mulți oficiali iranieni de rang înalt în atacuri, inclusiv comandantul militar iranian Mohammad Bagheri, șeful IRGC Hossein Salami și șeful sediului central Khatam-al Anbiya, Gholam Ali Rashid.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)