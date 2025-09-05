B1 Inregistrari!
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: "Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin" (VIDEO)

Ana Maria
05 sept. 2025, 20:30
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
Bogdan Ivan (PSD) / Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a discutat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre schimbul de energie electrică dintre România și Republica Moldova, în contextul în care există o piață liberă pe bursă.



  • Ce a spus Bogdan Ivan despre schimbul de energie electrică dintre România și Republica Moldova
  • Câtă energie ia România de la Republica Moldova

Ce a spus Bogdan Ivan despre schimbul de energie electrică dintre România și Republica Moldova

Ministrul Energiei a confirmat că România achiziționează energie și de la Republica Moldova.

Volumul este prezentat ca fiind foarte mic: un raport de 1 la 13, adică aproximativ 10.000 kW luna trecută, a spus ministrul.

Ministrul Ivan explică aceste achiziții prin existența unei piețe libere de trading pe bursă, unde companii din România, Moldova, Serbia, Bulgaria, Ucraina și Ungaria vând și cumpără energie.

“Pe piața de trading între România și statele vecine există tot timpul achiziții și vânzări”, a explicat ministrul.

Câtă energie ia România de la Republica Moldova

Întrebat cât luăm noi de la Republica Moldova, Bogdan Ivan a răspuns:

“Raportul e undeva de 1 la 13, undeva la 10.000 de kW, luna trecută, foarte puțin.

În momentul de față, e o piață liberă pe bursă, în care companii de energie din România, din Moldova, din Serbia, din Bulgaria, din Ucraina sau din Ungaria vând și cumpără energie. E o piață liberă.

Vorbesc de energie electrică, iar acele companii care fac trading este evident, dacă găsesc pe un anumit interval orar un preț mai bun de achiziție a energiei din Moldova cu pachete care sunt la vânzare acolo, că nu poți să iei cu forța energie de niciunde din lume, atunci ei achiziționează această energie.

Am vrut să demontez un fake news, care era viral pe toate rețele de socializare…

(…) Evident că sunt companii care au și bilaterale cu Moldova.

(…) În momentul de față, singură autoritate care are instrumentul financiar de finanțare a centralelor pe gaz, care să înlocuiască grupurile de producție a energiei pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia este Ministerul Energiei. A fost, este și va fi”, a explicat ministrul.

