Acasa » Eveniment » Timișoara: Un tânăr și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce a jucat la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave (VIDEO)

Timișoara: Un tânăr și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce a jucat la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
16 oct. 2025, 23:59
Timișoara: Un tânăr și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce a jucat la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave (VIDEO)
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. Cum și-a dat foc bărbatul și cum a fost salvat
  2. Ce a povestit tânărul care și-a dat foc

Un tânăr și-a dat foc în fața unui spital din Timișoara. El a avut mustrări de conștiință că a jucat la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave. Bărbatul e acum internat cu arsuri. Polițiștii continuă cercetările.

Cum și-a dat foc bărbatul și cum a fost salvat

Incidentul s-a întâmplat joi seară, pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara.

Tânărul și-a stropit hainele cu benzină, apoi s-a autoincendiat cu o brichetă fix pe trotuarul din fața Clinicii de Oncologie Medicală a Spitalului Municipal Timișoara, unde soția lui e internată.

Cuprins de flăcări, el a reușit să intre apoi în curtea clinicii, profitând de faptul că o mașină de pompe funebre tocmai intrase pe poartă.

Odată ajuns în curte, a fost văzut de medicul de gardă, care a intervenit cu un extinctor, ajutat fiind de colegi, informează opiniatimisoarei.ro.

În jurul orei 21:40, au fost anunțați polițiștii Secției 2 Timișoara.

La fața locului au ajuns și două autospeciale de stingere și 8 pompieri din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri din Timișoara și 1 ambulanță S.A.J. cu medic, informează tion.ro

Bărbatul era conștient și a fost transportat la Clinica de Arși a Spitalului Județean Timișoara. El are arsuri de gradul III pe 20% din corp, la membrele superioare și piept.

Ce a povestit tânărul care și-a dat foc

Bărbatul le-ar fi povestit celor care l-au salvat că a luat bani cu împrumut de la un preot, căruia îi spusese că ar avea nevoie de ei pentru tratamentul de cancer al soției. Asta deși tratamentul e gratuit. El a jucat apoi banii la păcănele și i-a pierdut.

Când a aflat, soția l-a amenințat că divorțează de el. Cuprins de remușcări, tânărul a încercat să se sinucidă.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

