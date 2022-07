Un turist a fotografiat momentul în care românca a fost atacată de rechin. Trupul femeii urmează să fie adus înapoi în țară

Părinţii Roxanei Donisan, , au transmis că fiica lor a găsit oferta de vacanţă în staţiunea Hurghada în ultima clipă şi a ocupat singurul loc rămas liber în avion.

Familia așteaptă acum ca trupul neînsuflețit al fiicei lor să fie adus înapoi în țară pentru a o înmormânta creștinește.

Femeia lipsea de două zile din hotelul de 5 stele în care se cazase, au declarat surse din stațiunea de la Marea Roșie, unde a fost ucisă de rechin, iar duminică a fost descoperit corpul ei, la 600 de metri de al unei austriece sfâșiată și ea de rechin.

Momentul în care românca a fost atacată de rechin a fost filmat de un turist

Părinții femeii, împietriți de durere, au povestit că s-au speriat de la prima știre despre în stațiunea egipteană Hurghada, știind că și fiica lor se afla în vacanță acolo.

„Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Luni trebuia să se întoarcă şi duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor ştirea cu rechinul mi-a sărit inima din loc. Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. Joi am vorbit ultima dată cu ea. Duminică s-a dus la ultimul înot şi s-a dus la moarte. Pe 28 iunie, la ora 14.44, am primit ultimul mesaj de la ea”, povesteşte mama Roxanei, pentru Monitorul de Suceava.

Părinţii ei au aflat din presă ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viaţă ale Roxanei.

„Ea a ajuns până la geamandură. Acolo apa e de maximum 2 metri, unde a înhăţat-o rechinul. Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură. El a alertat… Nu avea nimeni curajul să sară în apă să o salveze. Când a venit poliţia la uşă să ne ceară date personale şi a întrebat dacă locuieşte aici, mi-a cerut numărul de telefon, i l-am dat şi n-a trecut un sfert de oră şi m-a sunat consulul din Egipt, care a spus că e vorba de fata noastră. Prima informaţie a fost că a reuşit să ajungă până la mal, asta înseamnă că nu era distanţă mare şi confirmă că de pe vas cineva filmase lupta. De la societatea de turism mi-au spus ce mi-a spus şi consulul. Azi am făcut toate demersurile pentru certificatul de deces şi aducerea ei acasă. Domnul consul mi-a promis că într-o săptămână o aducem”, a declarat mama româncei ucise de rechin în Egipt.

Cine este românca ucisă de un rechin în Egipt

Roxana Donisan, în vârstă de 44 de ani, era funcţionară la Direcţia de Finanţe din anul 2008, iar colegii Roxanei s-au declarat şocaţi de moartea cumplită a colegei lor.

Suceveanca, în vârstă de 40 de ani, . Cadavrul ei a fost găsit la doar 600 de metri de o altă femeie căzută victimă unui rechin.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, Ambasada României la Cairo a fost notificată telefonic, la data de 3 iulie a.c., de către agentul unei companii de turism cu privire la decesul unei românce aflate în vacanţă în staţiunea Hurghada, Egipt.

„În acest context, reprezentanţii ambasadei au întreprins demersuri, în regim de urgenţă, pe lângă autorităţile competente egiptene în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la circumstanţele producerii decesului. Potrivit informaţiilor transmise de autorităţile competente egiptene, în urma investigaţiilor realizate, a reieşit că decesul cetăţeanului român s-a produs în urma unui atac al unui rechin. Reprezentanţii Ambasadei României la Cairo au întreprins demersurile necesare pe lângă autorităţile române competente pentru identificarea, de urgenţă, a familiei din România a persoanei decedate, fiind transmise condoleanţe pentru pierderea suferită şi oferite informaţiile necesare cu privire la repatrierea trupului neînsufleţit pentru a fi înmormântat în România”, se arată în comunicat.