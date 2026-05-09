B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mesaj ferm de la Cotroceni de Ziua Europei, cu laude și critici pentru Bruxelles. Ce spune Nicușor Dan despre greșelile Europei (VIDEO)

Mesaj ferm de la Cotroceni de Ziua Europei, cu laude și critici pentru Bruxelles. Ce spune Nicușor Dan despre greșelile Europei (VIDEO)

Iulia Petcu
09 mai 2026, 12:51
Mesaj ferm de la Cotroceni de Ziua Europei, cu laude și critici pentru Bruxelles. Ce spune Nicușor Dan despre greșelile Europei (VIDEO)
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. De ce a legat președintele Ziua Europei de Ziua Independenței
  2. Ce spune bilanțul celor aproape două decenii în Uniunea Europeană
  3. Câți bani a câștigat România din apartenența la UE
  4. Unde crede președintele că Europa a greșit
  5. Cum trebuie România să își apere interesele în interiorul Uniunii
  6. Ce obiective externe pune acum România pe masa europeană

Ziua Europei a adus anul acesta, la Palatul Palatul Cotroceni, un mesaj care a mers dincolo de obișnuitele formule festive. Nicușor Dan a vorbit despre locul României în Uniunea Europeană, despre beneficiile ultimelor două decenii, dar și despre greșelile pe care blocul comunitar le-a făcut în momente-cheie.

De ce a legat președintele Ziua Europei de Ziua Independenței

În discursul susținut sâmbătă, 9 mai, șeful statului a pus în aceeași ecuație două repere simbolice din calendarul românesc și european. Pentru el, Ziua Europei și Ziua Independenței nu reprezintă doar aniversări separate, ci două momente care definesc aceeași direcție istorică a țării.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca astea să ieșim puțin din logica momentului și să avem o privire de ansamblu, în perspectivă, pe istoria recentă a României”, a spus Nicușor Dan.

Mesajul a venit într-un context în care tema europeană continuă să provoace dezbateri intense în spațiul public. Tocmai de aceea, președintele a insistat că discuția despre apartenența la Uniunea Europeană trebuie scoasă din registrul sloganurilor și mutată într-o zonă de analiză reală.

Ce spune bilanțul celor aproape două decenii în Uniunea Europeană

În evaluarea făcută la Cotroceni, președintele a susținut că principalul câștig adus de proiectul european rămâne stabilitatea, relatează stiripesurse.ro. Din această perspectivă, pacea a creat cadrul necesar pentru dezvoltare economică și pentru reducerea decalajelor dintre state.

„Uniunea Europeană a însemnat, în primul rând, pace în Europa. Și pacea aduce prosperitate. Și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre schimbările economice prin care a trecut România în această perioadă. El a spus că salariul mediu a crescut de trei ori, iar nivelul veniturilor a ajuns la aproximativ 80% din media europeană, chiar dacă inegalitățile sociale continuă să fie mai accentuate decât în multe alte state membre.

„E de asemenea adevărat că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”, a spus președintele.

Câți bani a câștigat România din apartenența la UE

Șeful statului a adus în discuție și datele financiare care, în opinia sa, arată concret impactul apartenenței la Uniunea Europeană. Potrivit cifrelor prezentate, România a contribuit cu 36 de miliarde de euro la bugetul european, dar a primit înapoi 110 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un plus net de 74 de miliarde.

„Din acestea, 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite, sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești: biserici, mănăstiri, cetăți, castele, Sarmizegetusa, muzee, toate astea cu bani europeni”, a declarat Nicușor Dan.

Unde crede președintele că Europa a greșit

Departe de un discurs exclusiv celebrator, președintele a susținut că Ziua Europei trebuie să fie și un moment de sinceritate politică. În opinia sa, proiectul european trebuie analizat inclusiv prin prisma deciziilor care au produs vulnerabilități economice sau strategice.

„Cred eu că exact în acest moment, de Ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci. Să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră”, a afirmat șeful statului.

„Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea, și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală”, a spus președintele.

Cum trebuie România să își apere interesele în interiorul Uniunii

În partea politică a discursului, președintele a afirmat că România nu a fost întotdeauna suficient de fermă în negocierile europene. În multe situații, a spus el, statul român nu și-a susținut coerent obiectivele, în timp ce alte capitale au făcut constant acest lucru.

„România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că, din nou, e politică, nu este cenaclu. În interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale”, a spus șeful statului.

„Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă”, a afirmat Nicușor Dan.

Ce obiective externe pune acum România pe masa europeană

În finalul intervenției, președintele a mutat discuția spre politica externă și parteneriatele strategice. El a spus că România susține consolidarea unei relații echilibrate între Europa și United States, dar și continuarea sprijinului pentru parcursul european al Republic of Moldova.

„Pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Mesaj ferm transmis de Ilie Bolojan pe 9 mai despre Europa și direcția țării. Ce spune despre alegerea pe care România trebuie să o apere
Politică
Mesaj ferm transmis de Ilie Bolojan pe 9 mai despre Europa și direcția țării. Ce spune despre alegerea pe care România trebuie să o apere
Câți bani din PNRR a pierdut, de fapt, România. Oana Gheorghiu a publicat cronologia deciziilor: „Cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența”
Politică
Câți bani din PNRR a pierdut, de fapt, România. Oana Gheorghiu a publicat cronologia deciziilor: „Cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența”
Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
Fostul premier contestă strategia lui Nicușor Dan în negocierile pentru noul Guvern. „Nu trebuie excluse anticipate” (VIDEO)
Politică
Fostul premier contestă strategia lui Nicușor Dan în negocierile pentru noul Guvern. „Nu trebuie excluse anticipate” (VIDEO)
Ludovic Orban: ‘Sunt unii de la PSD care vorbesc să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri’. Ce a spus despre o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban: ‘Sunt unii de la PSD care vorbesc să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri’. Ce a spus despre o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan (VIDEO)
Ludovic Orban critică întârzierile din negocierile pentru noul Executiv: „Nicușor Dan vrea să refacă coaliția, numai că nu înțelege care e realitatea” (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban critică întârzierile din negocierile pentru noul Executiv: „Nicușor Dan vrea să refacă coaliția, numai că nu înțelege care e realitatea” (VIDEO)
Salariile angajaților ROMGAZ, majorate de la 1 iunie. Motivul pentru care Guvernul Bolojan a luat această decizie
Politică
Salariile angajaților ROMGAZ, majorate de la 1 iunie. Motivul pentru care Guvernul Bolojan a luat această decizie
Kovesi îl pune la punct pe Nicușor Dan: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun”. Intră fosta șefă a DNA în politică?
Politică
Kovesi îl pune la punct pe Nicușor Dan: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun”. Intră fosta șefă a DNA în politică?
Ilie Bolojan l-a schimbat pe omul numit de Nicolae Ciucă la ANMCS. Cine va prelua mandatul
Politică
Ilie Bolojan l-a schimbat pe omul numit de Nicolae Ciucă la ANMCS. Cine va prelua mandatul
Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Ce-a făcut acolo și cu cine s-a întâlnit: „Gest diplomatic exploziv”
Politică
Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Ce-a făcut acolo și cu cine s-a întâlnit: „Gest diplomatic exploziv”
Ultima oră
11:38 - Mesaj ferm transmis de Ilie Bolojan pe 9 mai despre Europa și direcția țării. Ce spune despre alegerea pe care România trebuie să o apere
11:10 - Peste 800 de elevi au adus Europa în curtea Colegiului Ion Creangă din București. Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară
10:25 - Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara
09:54 - OMS confirmă șase cazuri de hantavirus. Ce spun experții despre originea cazurilor și valul de conspirații
09:17 - Mii de oameni sunt așteptați în centrul Capitalei la marșul „Un singur drum – Europa”. Cum se va desfășura manifestația organizată de Ziua Europei
08:43 - MApN rescrie regulile pentru rezerviștii voluntari și reduce drastic vârsta de recrutare. Cum se schimbă accesul în rezerva militară din România
23:59 - Ce se întâmplă cu blocul care a explodat în Rahova. Ciprian Ciucu, anunț important pentru locatari
23:54 - Lidl renunță definitiv la țigări. De ce a ales retailerul această direcție. Unde se va aplica măsura
23:37 - Câți bani din PNRR a pierdut, de fapt, România. Oana Gheorghiu a publicat cronologia deciziilor: „Cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența”
23:15 - Tribunalul București a sesizat CCR în cazul CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Cine ar putea recupera banii