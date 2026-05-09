Ziua Europei a adus anul acesta, la Palatul Palatul Cotroceni, un mesaj care a mers dincolo de obișnuitele formule festive. Nicușor Dan a vorbit despre locul României în Uniunea Europeană, despre beneficiile ultimelor două decenii, dar și despre greșelile pe care blocul comunitar le-a făcut în momente-cheie.

De ce a legat președintele Ziua Europei de Ziua Independenței

În discursul susținut sâmbătă, 9 mai, șeful statului a pus în aceeași ecuație două repere simbolice din calendarul românesc și european. Pentru el, Ziua Europei și Ziua Independenței nu reprezintă doar aniversări separate, ci două momente care definesc aceeași direcție istorică a țării.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca astea să ieșim puțin din logica momentului și să avem o privire de ansamblu, în perspectivă, pe istoria recentă a României”, a spus Nicușor Dan.

Mesajul a venit într-un context în care tema europeană continuă să provoace dezbateri intense în spațiul public. Tocmai de aceea, președintele a insistat că discuția despre apartenența la Uniunea Europeană trebuie scoasă din registrul sloganurilor și mutată într-o zonă de analiză reală.

Ce spune bilanțul celor aproape două decenii în Uniunea Europeană

În evaluarea făcută la Cotroceni, președintele a susținut că principalul câștig adus de proiectul european rămâne stabilitatea, relatează stiripesurse.ro. Din această perspectivă, pacea a creat cadrul necesar pentru dezvoltare economică și pentru reducerea decalajelor dintre state.

„Uniunea Europeană a însemnat, în primul rând, pace în Europa. Și pacea aduce prosperitate. Și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi”, a afirmat șeful statului.

a vorbit și despre schimbările economice prin care a trecut România în această perioadă. El a spus că salariul mediu a crescut de trei ori, iar nivelul veniturilor a ajuns la aproximativ 80% din media europeană, chiar dacă inegalitățile sociale continuă să fie mai accentuate decât în multe alte state membre.

„E de asemenea adevărat că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”, a spus președintele.

Câți bani a câștigat România din apartenența la UE

Șeful statului a adus în discuție și datele financiare care, în opinia sa, arată concret impactul apartenenței la Uniunea Europeană. Potrivit cifrelor prezentate, România a contribuit cu 36 de miliarde de euro la bugetul european, dar a primit înapoi 110 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un plus net de 74 de miliarde.

„Din acestea, 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite, sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești: biserici, mănăstiri, cetăți, castele, Sarmizegetusa, muzee, toate astea cu bani europeni”, a declarat Nicușor Dan.

Unde crede președintele că Europa a greșit

Departe de un discurs exclusiv celebrator, președintele a susținut că Ziua Europei trebuie să fie și un moment de sinceritate politică. În opinia sa, proiectul european trebuie analizat inclusiv prin prisma deciziilor care au produs vulnerabilități economice sau strategice.

„Cred eu că exact în acest moment, de , trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci. Să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră”, a afirmat șeful statului.

„Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea, și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală”, a spus președintele.

Cum trebuie România să își apere interesele în interiorul Uniunii

În partea politică a discursului, președintele a afirmat că România nu a fost întotdeauna suficient de fermă în negocierile europene. În multe situații, a spus el, statul român nu și-a susținut coerent obiectivele, în timp ce alte capitale au făcut constant acest lucru.

„România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că, din nou, e politică, nu este cenaclu. În interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale”, a spus șeful statului.

„Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă”, a afirmat Nicușor Dan.

Ce obiective externe pune acum România pe masa europeană

În finalul intervenției, președintele a mutat discuția spre politica externă și parteneriatele strategice. El a spus că România susține consolidarea unei relații echilibrate între și United States, dar și continuarea sprijinului pentru parcursul european al Republic of Moldova.

„Pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană”, a declarat președintele Nicușor Dan.